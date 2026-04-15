Государственный банк Пакистана снял восьмилетний запрет на операции с криптовалютами, позволяя местным банкам открывать счета для зарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Это решение является частью более широкого регулирования крипторынка в стране.

Историческое решение для крипторынка Пакистана

Государственный банк Пакистана (State Bank of Pakistan) отменил действовавший на протяжении восьми лет запрет на операции, связанные с криптовалютами. Теперь местные финансовые учреждения получили право открывать и обслуживать банковские счета для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), официально зарегистрированных на территории страны, а также для их клиентов. Это решение, закрепленное в Циркулярном письме BPRD № 10 от 2026 года, знаменует собой важный шаг к легализации и интеграции криптоиндустрии в финансовую систему Пакистана.

Однако, несмотря на смягчение политики, роль банков в этом процессе строго регламентирована. Центральный банк Пакистана подчеркнул, что кредитным организациям по-прежнему запрещено использовать собственные средства или депозиты клиентов для инвестирования, торговли или хранения виртуальных активов. Их функции ограничиваются предоставлением банковских услуг, таких как открытие счетов и проведение транзакций.

Для криптофирм предусмотрены специальные счета в пакистанских рупиях, которые банки обязаны вести изолированно от других счетов этих компаний. Строго запрещено смешивание активов VASP с клиентскими средствами, что является ключевым требованием для обеспечения безопасности и прозрачности. Помимо соблюдения существующих норм по борьбе с отмыванием денег (ПОД) и финансированием терроризма (ФТ), банки должны проводить тщательную проверку каждого VASP и регулярно обновлять свои модели оценки клиентских рисков, учитывая специфику, связанную с криптовалютными структурами. Кроме того, кредитные организации обязаны постоянно отслеживать все операции, связанные с VASP, и сообщать о любых подозрительных транзакциях в финансовую разведку Пакистана.

Путь к формализации и регулированию

Решение Государственного банка Пакистана является кульминацией поэтапного перехода страны к формальному регулированию криптоиндустрии после многих лет жестких ограничений. Еще в 2022 году в Пакистане активно обсуждался полный запрет на использование всех криптовалют, что демонстрирует кардинальное изменение подхода властей.

Ключевым моментом стало принятие в марте 2026 года Закона о виртуальных активах (Virtual Assets Act, 2026). Этот законодательный акт заложил основу для создания комплексной регуляторной базы для быстрорастущего цифрового финансового сектора Пакистана. В соответствии с этим законом, в июле 2025 года было учреждено Управление по регулированию виртуальных активов Пакистана (Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority, PVARA). Именно PVARA теперь отвечает за выдачу лицензий криптокомпаниям, разработку и обеспечение соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег, а также за общий надзор за местным крипторынком.

Пакистан активно привлекает мировых игроков в свою формирующуюся цифровую экономику. Ранее страна пригласила ведущие мировые криптокомпании подавать заявки на участие в развитии сектора. Также был подписан меморандум о взаимопонимании с SC Financial Technologies, компанией, аффилированной с World Liberty Financial — децентрализованной финансовой платформой, связанной с сыновьями бывшего президента США Дональда Трампа. Это сотрудничество направлено на изучение потенциала стейблкоина USD1 для цифровых платежей, включая трансграничные переводы, что подчеркивает стремление Пакистана к инновациям в финансовой сфере.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ?

Для Пакистана это решение означает значительный шаг к интеграции криптовалют в официальную экономику, что может способствовать притоку инвестиций и развитию инноваций. Легализация операций с VASP через банковскую систему повышает прозрачность и снижает риски для участников рынка. Для инвесторов и компаний из России и СНГ, которые ищут новые рынки и юрисдикции для развития криптобизнеса, Пакистан может стать потенциально интересным направлением. Однако важно учитывать специфику регулирования и необходимость соблюдения всех местных требований, включая процедуры AML/CFT.

Практическое замечание для майнеров

В контексте развития криптоиндустрии в Пакистане, следует отметить, что в 2025 году власти страны выделили 2 гигаватта электроэнергии специально для нужд биткоин-майнинга и центров искусственного интеллекта. Это свидетельствует о стратегическом интересе Пакистана к развитию энергоемких направлений в цифровой экономике. Для майнеров, рассматривающих Пакистан как потенциальную локацию, это может быть позитивным сигналом, указывающим на наличие государственной поддержки и доступность энергетических ресурсов. Однако, как и в любой другой юрисдикции, необходимо тщательно изучить местные тарифы на электроэнергию, регуляторные требования к майнинговой деятельности и климатические условия для обеспечения эффективной и прибыльной работы оборудования.