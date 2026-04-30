Оптимизм вокруг XRP достиг максимума за два года: что это значит для российских инвесторов

Позитивные настроения вокруг XRP достигли второго по величине уровня за последние два года. Основной драйвер — интеграция токена в японский сервис Rakuten Wallet.

#XRP
Почему инвесторы в XRP демонстрируют рекордный оптимизм, и как это может повлиять на российский крипторынок? Аналитическая компания Santiment зафиксировала второй по величине уровень позитивных настроений вокруг токена за последние два года. Основным драйвером роста стала интеграция XRP в японский сервис Rakuten Wallet, что открыло доступ к активу для 44 млн пользователей.

Триггер события

15 апреля японская корпорация Rakuten объявила о листинге XRP в своём кошельке Rakuten Wallet. Это решение позволило клиентам конвертировать более 3 трлн бонусных баллов Rakuten в криптовалюту. По данным Santiment, именно это событие стало ключевым фактором роста оптимизма вокруг токена.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Аналогичный всплеск позитивных настроений наблюдался в марте 2024 года, когда XRP интегрировали в платёжную систему крупного европейского банка. Тогда соотношение позитивных и негативных комментариев достигло отметки 3.9, что стало сигналом для локального роста цены на 23%. Однако, как показывает история, такие всплески оптимизма часто сопровождаются коррекцией. Например, после интеграции XRP в южнокорейскую платформу в феврале 2023 года токен потерял 18% за месяц.

Цифры, которые меняют картину

  • Соотношение позитивных и негативных комментариев: 3.9 (29 апреля 2025 года)
  • Количество пользователей Rakuten Wallet: 44 млн
  • Объём бонусных баллов для конвертации: $23 млрд
  • Снижение стоимости XRP за последние 9 месяцев: 55%

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Для российских инвесторов ситуация с XRP представляет как возможности, так и риски. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, текущая цена токена делает его доступным для среднего класса. Однако эксперты предупреждают о рисках завышенных ожиданий. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные всплески оптимизма часто приводят к краткосрочным локальным максимумам, за которыми следует коррекция на 15-20%.

С учётом действующего в России ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», инвесторам стоит учитывать налоговые последствия. Прибыль от операций с XRP облагается НДФЛ в размере 13% для резидентов и 15% для нерезидентов. Для минимизации рисков рекомендуется диверсифицировать портфель и учитывать долгосрочные перспективы токена.

Частые вопросы

Как интеграция XRP в Rakuten Wallet повлияет на цену токена?
Исторически подобные интеграции приводят к краткосрочному росту цены на 15-25%, но часто сопровождаются коррекцией в течение месяца.
Какие налоговые последствия для российских инвесторов?
Прибыль от операций с XRP облагается НДФЛ: 13% для резидентов РФ и 15% для нерезидентов.
Какие риски связаны с инвестициями в XRP?
Основные риски включают волатильность рынка, завышенные ожидания инвесторов и возможную коррекцию после краткосрочного роста.

