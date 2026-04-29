Компания Tether, владеющая 60% акций Twenty One Capital, предложила трёхстороннее слияние, которое объединит биткоин-казначейство, майнинг и финансовые услуги под одной крышей. Акции Twenty One Capital моментально выросли на 17%, достигнув $12,3 за штуку.

Что не так с привычным взглядом

Обычно компании специализируются на одном направлении: либо майнинг, либо финансовые услуги, либо управление активами. Tether решила нарушить эту логику, создав вертикально интегрированную структуру. Это может снизить операционные издержки, но увеличит риски концентрации.

Реальные данные

Согласно предложению, Tether объединит свои BTC-резервы ($3,2 млрд), мощности майнинга (1,2 EH/s) и финансовые сервисы Twenty One Capital. Последняя компания управляет активами на $850 млн и предоставляет кредитные продукты под залог криптовалют.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Основным бенефициаром станут крупные инвесторы, которые получат доступ к более широкому спектру услуг. Мелкие майнеры могут проиграть из-за усиления конкуренции. В редакции MinerWorld отмечают, что сделка может снизить доходность майнинга для небольших операторов на 10-15% в течение года.

Российский контекст

Для российских майнеров слияние может иметь двоякие последствия. С одной стороны, усиление конкуренции на глобальном рынке. С другой — возможность использовать дешёвую электроэнергию в регионах вроде Иркутской области, где промышленный тариф составляет около 3,5 ₽/кВт·ч. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это делает российский майнинг конкурентоспособным даже на фоне крупных игроков.

Таким образом, сделка Tether и Twenty One Capital может стать катализатором изменений как на глобальном рынке, так и в России, где майнинг продолжает развиваться несмотря на регуляторные вызовы.