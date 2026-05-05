В ОАЭ запустили систему блокчейн-идентификации для бизнеса, которая охватит более 1000 компаний. Как это повлияет на российский рынок и майнинг?

В свободной экономической зоне ОАЭ Innovation City внедрили систему блокчейн-идентификации для бизнеса, которая уже охватила более 1000 компаний. Новое решение позволяет создавать верифицируемые ончейн-учётные данные для идентификации и доступа.

Хронология событий

Система была запущена в марте 2024 года в рамках инициативы по цифровизации бизнес-процессов. Первыми участниками стали компании, зарегистрированные в свободной экономической зоне Dubai Multi Commodities Centre (DMCC). В течение года планируется подключить ещё 5000 организаций.

Ключевые цифры и метрики

На старте система охватила 1000 компаний, что составляет около 20% от общего числа зарегистрированных в DMCC. Стоимость внедрения для одной компании оценивается в $500, а ежегодное обслуживание — в $200. По прогнозам, к концу 2024 года общий объём инвестиций в проект превысит $3 млн.

Что говорят участники рынка

«Блокчейн-идентификация повышает прозрачность и снижает издержки на верификацию», — заявил CEO DMCC Ахмед бин Сулайем. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные решения могут снизить операционные расходы компаний на 15-20% за счёт автоматизации процессов.

Российский угол

В России аналогичные инициативы пока находятся на стадии обсуждения. Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», блокчейн-идентификация может быть внедрена для майнинговых компаний, зарегистрированных в реестре ФНС. В Иркутской области, где средний промышленный тариф на электроэнергию составляет 3,5 ₽/кВт·ч, такие решения могли бы упростить доступ к инфраструктуре для майнеров.

Курс рубля к доллару на момент публикации составляет около 92 ₽ за $1, что делает внедрение подобных технологий в России более затратным по сравнению с ОАЭ. Однако развитие блокчейн-идентификации может стимулировать рост числа промышленных майнинг-площадок в регионах с дешёвой электроэнергией.