FCA представил окончательный проект крипторегулирования

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовало финальную версию своих предложений по регулированию криптовалютных активов. Эти правила, разработанные для обеспечения большей защиты потребителей и стабильности рынка, устанавливают строгие требования к маркетингу, операционной деятельности и взаимодействи с клиентами для всех компаний, работающих с криптовалютами на территории Соединённого Королевства.

Одним из ключевых аспектов новых норм является ужесточение правил, касающихся продвижения криптопродуктов. Компании обязаны будут предоставлять чёткую и недвусмысленную информацию о рисках, связанных с инвестициями в цифровые активы. Это включает в себя запрет на использование вводящих в заблуждение формулировок и требование к прозрачности всех маркетинговых материалов. Цель FCA — минимизировать случаи, когда потребители принимают решения об инвестировании, не осознавая полной меры потенциальных потерь.

Кроме того, регулятор вводит новые требования к операционной устойчивости и кибербезопасности криптофирм. От компаний потребуется демонстрировать надёжные системы для защиты активов клиентов, а также планы по обеспечению непрерывности бизнеса в случае непредвиденных обстоятельств. Это направлено на предотвращение взломов и операционных сбоев, которые в прошлом приводили к значительным потерям для инвесторов. FCA также планирует усилить надзор за соблюдением этих правил, что может включать регулярные аудиты и проверки.

В рамках новых требований, криптокомпаниям необходимо будет получить соответствующую авторизацию от FCA для осуществления своей деятельности. Процесс авторизации будет включать тщательную проверку бизнес-модели, финансовой устойчивости и соответствия всем нормативным стандартам. Это создаёт высокий барьер для входа на рынок и может привести к консолидации отрасли, поскольку мелким игрокам будет сложнее соответствовать всем требованиям.

«Мы стремимся к тому, чтобы потребители могли безопасно инвестировать в криптоактивы, понимая все связанные с этим риски», — заявил представитель FCA.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов и компаний из России и стран СНГ, работающих с британскими контрагентами или планирующих выход на рынок Великобритании, новые правила FCA означают необходимость тщательной адаптации. Ужесточение регулирования может привести к увеличению операционных издержек для криптофирм, что, в свою очередь, может отразиться на комиссиях и условиях предоставления услуг. Российским майнерам и инвесторам, использующим иностранные биржи и сервисы, следует внимательно изучить, как эти изменения повлияют на доступность и условия работы с британскими платформами. В долгосрочной перспективе, более строгое регулирование в Великобритании может способствовать повышению доверия к криптоиндустрии, но в краткосрочной — вызвать определённые трудности и необходимость перестройки бизнес-процессов для тех, кто стремится соблюдать международные стандарты.