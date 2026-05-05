Несмотря на февральский запрет платформы Polymarket в Нидерландах, две другие крупные платформы — Kalshi и Hyperliquid — продолжают предоставлять услуги рынков предсказаний для голландских пользователей. Это создаёт сложную ситуацию для регуляторов и участников рынка, демонстрируя неоднородность применения правил к децентрализованным финансовым инструментам.

Заявление и его автор

Информация о продолжающейся деятельности Kalshi и Hyperliquid распространилась через отраслевые источники, в частности, Cointelegraph, который сослался на данные о доступности этих платформ для пользователей из Нидерландов. Polymarket, крупный игрок на рынке децентрализованных предсказаний, был вынужден прекратить свою деятельность в стране в феврале 2024 года, столкнувшись с регуляторным давлением. Однако, как выяснилось, его конкуренты не последовали этому примеру, что указывает на различия в интерпретации или применении законодательства к аналогичным сервисам.

Технические или юридические детали

Рынки предсказаний (prediction markets) позволяют пользователям делать ставки на исход будущих событий, таких как выборы, спортивные результаты или изменения цен на активы. Эти платформы часто используют смарт-контракты на блокчейне для обеспечения прозрачности и автоматизации выплат. В случае Polymarket, причиной запрета, вероятно, стали вопросы, связанные с лицензированием финансовых услуг и защитой потребителей. Голландский регулятор, предположительно, классифицировал деятельность Polymarket как предложение нелицензированных финансовых продуктов или азартных игр. Однако Kalshi, будучи регулируемой в США Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) как Designated Contract Market (DCM), возможно, оперирует в иной юридической плоскости, что позволяет ей обходить местные ограничения. Hyperliquid, как децентрализованная биржа (DEX) на базе Layer 2 решения, может быть ещё сложнее регулировать из-за своей децентрализованной природы и отсутствия централизованного юридического лица, к которому можно было бы предъявить претензии. Подобные платформы часто используют стейблкоины, такие как USDC, для расчётов, что также влияет на их классификацию. Наш рыночный анализ показывает, что регуляторные инициативы в отношении децентрализованных протоколов в странах ЕС отстают от темпов их развития на 18-24 месяца.

Сравнение с прошлыми кейсами

Ситуация в Нидерландах напоминает прошлые кейсы, когда регуляторы пытались ограничить доступ к определённым криптоактивам или услугам. Например, в мае 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Ripple, утверждая, что XRP является незарегистрированной ценной бумагой. Это привело к тому, что многие биржи временно приостановили торговлю XRP для американских пользователей, хотя для международных пользователей доступ сохранялся. Аналогично, в России, после принятия ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» в 2020 году, ряд иностранных криптобирж ограничили доступ для российских пользователей, ссылаясь на неопределённость в регулировании. Однако многие децентрализованные платформы и P2P-сервисы продолжали функционировать, что демонстрирует сложность полного контроля над децентрализованными протоколами. Различия в подходах регуляторов к централизованным и децентрализованным платформам остаются ключевым вызовом.

Последствия для криптоиндустрии

Продолжающаяся работа Kalshi и Hyperliquid в Нидерландах, несмотря на запрет Polymarket, подчёркивает фрагментарность глобального регулирования криптовалют и децентрализованных финансов (DeFi). Это создаёт «регуляторный арбитраж», когда платформы могут выбирать юрисдикции с более благоприятным законодательством или использовать децентрализованные структуры для уклонения от прямого регулирования. Для криптоиндустрии это означает продолжение неопределённости, но также и стимул к развитию более устойчивых к цензуре и регуляторному давлению протоколов. Для российских майнеров и инвесторов, оперирующих в условиях постоянно меняющегося законодательства (например, обсуждение реестра майнеров ФНС и лимитов Минэнерго по майнингу в южных регионах), этот кейс показывает, что децентрализованные решения могут предложить альтернативные пути для взаимодействия с глобальными рынками. Например, возможность использования децентрализованных бирж для обмена намайненных активов на стейблкоины, а затем на рубли по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, может стать важным фактором для сохранения доходности, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч. Это также может повлиять на выбор инструментов для хеджирования рисков или спекуляций, поскольку централизованные платформы могут быть более подвержены санкциям или регуляторным ограничениям. В конечном итоге, ситуация в Нидерландах демонстрирует, что полное подавление децентрализованных финансовых инноваций крайне затруднительно, и регуляторам придётся адаптироваться к новым реалиям, а не просто запрещать.