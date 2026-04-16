Naver Financial готовится к IPO: новые детали после сделки с Dunamu

Финтех-подразделение южнокорейской корпорации Naver, компания Naver Financial, представила обновленные документы, касающиеся потенциального первичного публичного размещения акций (IPO). В этих бумагах подробно описываются сроки и условия листинга, а также важные оговорки, связанные с предстоящим событием. Это уточнение последовало за значительной сделкой по обмену акциями с Dunamu, оператором крупнейшей южнокорейской криптовалютной биржи Upbit.

Согласно представленным данным, Naver Financial намерена пройти процедуру предварительного рассмотрения IPO в Корейской бирже (KRX) в первой половине 2025 года. Если процесс будет успешно завершен, компания планирует подать официальную заявку на листинг во второй половине того же года. Этот график указывает на амбициозные планы Naver Financial по выходу на публичный рынок, что может значительно укрепить ее позиции в быстрорастущем секторе финансовых технологий.

Ключевым фактором, предшествующим этим планам, стал обмен акциями между Naver Financial и Dunamu, который завершился в конце 2023 года. В рамках этой сделки Naver Financial получила 2,5% акций Dunamu, а Dunamu, в свою очередь, приобрела 0,4% акций Naver Financial. Этот стратегический альянс подчеркивает растущую конвергенцию традиционных финансовых услуг и криптовалютного сектора, а также стремление крупных игроков расширять свое присутствие в обеих областях.

Источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что решение о проведении IPO Naver Financial было принято еще в 2021 году, но было отложено из-за неблагоприятных рыночных условий и регуляторной неопределенности. Теперь, на фоне стабилизации рынка и более четких правил регулирования, компания возобновляет свои планы. Успешное IPO Naver Financial может стать важным прецедентом для других финтех-компаний в регионе, особенно тех, кто имеет связи с криптовалютным пространством.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов и участников крипторынка из России и СНГ потенциальное IPO Naver Financial имеет несколько важных аспектов. Во-первых, это демонстрирует продолжающуюся интеграцию традиционных финансовых гигантов с криптовалютной индустрией. Успешный листинг компании, имеющей долю в крупной криптобирже, может послужить позитивным сигналом для всего рынка, указывая на растущее признание цифровых активов. Во-вторых, это событие подчеркивает важность азиатского региона как драйвера инноваций в финтехе и блокчейне. Наконец, хотя прямого влияния на российский или СНГ-рынок не ожидается, косвенно это может способствовать укреплению глобальных тенденций по легализации и институционализации криптовалют, что в долгосрочной перспективе может повлиять и на регулирование в этих регионах. Для майнеров это событие не имеет прямого практического значения, но укрепление финтех-сектора может косвенно способствовать развитию инфраструктуры для работы с криптовалютами.