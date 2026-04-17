Аналитик Cato Institute Николас Энтони призывает отменить налог на прирост капитала для криптовалют в США, чтобы упростить использование биткоина в повседневных расчетах.

Аналитик Cato Institute Николас Энтони выступил с критикой текущей налоговой политики США в отношении криптовалют. По его мнению, налог на прирост капитала, применяемый к биткоину и другим цифровым активам, создает значительные препятствия для их использования в повседневных расчетах.

Энтони подчеркивает, что каждая транзакция с использованием биткоина требует сложного учета для расчета налоговых обязательств. Это превращает даже мелкие покупки в бюрократическую головную боль, что делает криптовалюты менее привлекательными для широкого использования.

Аналитик отмечает, что подобная налоговая политика парализует потенциал биткоина как валюты. Вместо того чтобы стать удобным средством для повседневных расчетов, BTC остается преимущественно инструментом для инвестиций и спекуляций.

Энтони призывает власти США пересмотреть подход к налогообложению криптовалют. Он предлагает отменить налог на прирост капитала для цифровых активов, чтобы упростить их использование в качестве средства обмена.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ ситуация с налогообложением криптовалют в США может показаться далекой, однако она имеет важное значение для глобального рынка. Если США упростят налоговую политику в отношении цифровых активов, это может способствовать росту их популярности и использованию в повседневной жизни, что в конечном итоге повлияет на весь криптовалютный рынок.