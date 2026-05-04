Московская биржа расширяет криптоиндексы: Solana, Ripple, Tron и Binance Coin с 13 мая

Кто, сколько, когда

Московская биржа объявила о запуске расчетов индексов для четырех криптовалют: Solana (MOEXSOL), Ripple (MOEXXRP), Tron (MOEXTRX) и Binance Coin (MOEXBNB). Новые индексы начнут публиковаться с 13 мая 2024 года. Это расширение существующей линейки криптоиндексов, которая уже включает Bitcoin и Ethereum.

Как это работает технически

Индексы рассчитываются на основе данных крупнейших мировых бирж, включая Binance, Coinbase и Kraken. Методика расчета учитывает средневзвешенные цены по нескольким торговым площадкам, что снижает влияние манипуляций на отдельных рынках. Индексы обновляются каждые 15 секунд и публикуются в режиме реального времени.

Реакция конкурентов

Санкт-Петербургская биржа пока не комментирует планы по расширению своих криптоиндексов. В то же время международные площадки, такие как CoinMarketCap и CryptoCompare, уже предоставляют аналогичные данные, но без привязки к рублю.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских инвесторов новые индексы станут инструментом для анализа рынка в рублях, что особенно актуально при текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1. По нашим наблюдениям, это может стимулировать рост интереса к криптовалютам среди институциональных инвесторов в России. Кроме того, легализация криптоиндексов на Московской бирже соответствует положениям ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», что укрепляет правовую базу для операций с цифровыми активами.

Новые индексы также могут повлиять на рынок майнинга в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где промышленные тарифы составляют в среднем 3-5 ₽ за кВт·ч. Это открывает дополнительные возможности для легализации майнинга через реестр ФНС.

Частые вопросы

Как новые индексы повлияют на российских инвесторов?
Новые индексы позволят российским инвесторам отслеживать динамику криптовалют в рублях, что упрощает анализ рынка и принятие решений.
Какие криптовалюты включены в новые индексы?
Московская биржа начнет рассчитывать индексы для Solana, Ripple, Tron и Binance Coin с 13 мая 2024 года.
Как это повлияет на майнинг в России?
Новые индексы могут стимулировать рост интереса к майнингу в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край.

