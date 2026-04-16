Московская биржа объявила о планах по расширению ассортимента криптовалютных деривативов. В частности, на площадке появятся так называемые вечные фьючерсы. Об этом сообщила Мария Патрикеева, управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи.

Вечные фьючерсы представляют собой контракты без срока действия, которые позволяют инвесторам держать позиции бесконечно долго. В отличие от традиционных фьючерсов, они не требуют периодического закрытия и перезаключения сделок. Это делает их более удобными для долгосрочных стратегий.

Мосбиржа уже предлагает фьючерсы на биткоин и эфир, но вечные фьючерсы станут новым шагом в развитии криптовалютного рынка в России. Это решение может привлечь больше профессиональных инвесторов и хедж-фондов, которые ищут более гибкие инструменты для управления рисками.

Что это значит для российских инвесторов? Вечные фьючерсы предоставят новые возможности для торговли криптовалютами, особенно для тех, кто предпочитает долгосрочные стратегии. Однако важно помнить, что деривативы связаны с повышенными рисками, и их использование требует глубокого понимания рынка.