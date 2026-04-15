Финансовый директор Morgan Stanley Шэрон Ешая в своём выступлении подчеркнула, что банк активно изучает возможности токенизации для повышения эффективности управления активами клиентов. По её словам, внедрение блокчейн-технологий позволит упростить перемещение активов и обязательств в рамках платформы управления состоянием.

Ешая отметила, что Morgan Stanley видит в токенизации следующий важный шаг для своего бизнеса, который управляет активами на сумму в несколько триллионов долларов. Блокчейн-решения могут значительно ускорить процессы и снизить издержки, что особенно важно в условиях растущей конкуренции на рынке финансовых услуг.

«Мы рассматриваем токенизацию как ключевой элемент будущего финансовой индустрии. Это позволит нам предложить клиентам более гибкие и эффективные решения», — заявила Ешая. Она также добавила, что банк уже изучает возможности интеграции блокчейн-технологий в свои существующие платформы.

Morgan Stanley является одним из крупнейших игроков на рынке управления активами, и его интерес к токенизации свидетельствует о растущей популярности этой технологии среди традиционных финансовых институтов. Ранее другие крупные банки, такие как JPMorgan и Goldman Sachs, также заявляли о своих планах по внедрению блокчейн-решений.

Что это значит для российского рынка? Интерес Morgan Stanley к токенизации может стать сигналом для российских финансовых институтов начать активнее изучать возможности блокчейн-технологий. В условиях санкций и ограничений на доступ к международным финансовым рынкам токенизация может предложить новые пути для управления активами и привлечения инвестиций.