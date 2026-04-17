Исторический рубеж для S&P 500 на фоне глобального роста

Мировые фондовые рынки достигли новых исторических максимумов, при этом ключевым событием стал прорыв индекса S&P 500 выше отметки в 7000 пунктов. Об этом свидетельствует недавний отчет, опубликованный криптовалютной биржей Bybit, которая является второй по объему торгов в мире. Этот значительный рост отражает синхронное укрепление рисковых активов по всему миру и устойчивый оптимизм инвесторов.

15 апреля индекс S&P 500 впервые в своей истории закрылся выше психологически важного уровня в 7000 пунктов. Это событие стало кульминацией впечатляющего роста: к 17 апреля индекс прибавил около 7,8% за месяц и примерно 2,9% с начала 2026 года. Данная динамика подтверждает сохраняющийся восходящий импульс на американском фондовом рынке, который, по данным Bybit Learn, демонстрирует устойчивый рост с начала апреля.

Широкий охват роста: от США до Азии

Восходящий тренд не ограничивается только американским рынком. Глобальный индекс MSCI All Country World, который отслеживает более 2500 акций развитых и развивающихся рынков, также достиг рекордного уровня, приблизившись к отметке 1064 пункта, согласно анализу Bybit Learn. Это указывает на повсеместное улучшение настроений инвесторов.

Технологический сектор также демонстрирует впечатляющие результаты. Индекс Nasdaq 100 вырос на 10,9% в апреле и на 4,3% с начала года, с прогнозами на дальнейший потенциальный рост в ближайшие 12 месяцев. Особого внимания заслуживает Тайваньский индекс RIC, который показал скачок на 18,1% в апреле и на 28,3% с начала года. Этот рост подчеркивает сильное восстановление даже на некоторых азиатских фондовых рынках. Рыночная капитализация Тайваня, оцениваемая примерно в 4,14 триллиона долларов, позволила ему обогнать Великобританию и стать седьмым по величине фондовым рынком в мире.

Помимо индексов, отдельные акции также продемонстрировали значительный рост. Например, акции Bloom Energy резко выросли на 55% в апреле и на 141,7% с начала года. Ряд крупных американских компаний, включая Morgan Stanley, Citigroup, Lam Research, Marvell Technology и Dell Technologies, также достигли новых исторических максимумов в последние торговые сессии, что свидетельствует о широкой силе рынка в различных секторах.

Контекст и перспективы

Главный рыночный аналитик Bybit Хан Тан отметил, что «всплеск на мировых фондовых рынках подчеркивает устойчивый оптимизм инвесторов в отношении скорого заключения мирного соглашения между США и Ираном». Однако он добавил, что еще предстоит увидеть, насколько этот общий рыночный оптимизм будет соответствовать геополитическим реалиям. Тем не менее, волна рекордных максимумов по основным индексам и отдельным акциям указывает на период повышенной активности «риск-он» на мировых финансовых рынках, где как традиционные, так и цифровые активы отражают схожие базовые настроения.

Для майнеров криптовалют, особенно тех, кто работает с ASIC-оборудованием, рост фондовых рынков может косвенно влиять на их деятельность. Укрепление общего экономического оптимизма и рост рисковых активов часто коррелируют с притоком капитала в криптовалюты, что может поддерживать их цены. Высокие цены на криптовалюты, такие как биткоин, делают майнинг более прибыльным, компенсируя затраты на электроэнергию и обслуживание оборудования. Однако важно помнить, что корреляция не всегда прямая, и рынок криптовалют имеет свою специфику и волатильность.

Что это значит для инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, несмотря на ограничения доступа к некоторым международным рынкам, общая тенденция роста мировых фондовых индексов является важным индикатором глобального экономического настроения. Укрепление мировых рынков может способствовать росту цен на сырьевые товары, что косвенно влияет на экономику региона. Кроме того, позитивный фон на традиционных рынках часто создает благоприятные условия для роста криптовалютного рынка, что может быть интересно для инвесторов, имеющих доступ к цифровым активам. Однако необходимо учитывать специфику локального регулирования и геополитические риски, которые могут влиять на инвестиционные решения.