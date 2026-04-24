Министерство юстиции США завершило расследование в отношении председателя ФРС Джерома Пауэлла по делу о расходах на строительство. Это решение может ускорить утверждение Кевина Уорша, известного своей поддержкой криптовалют, на пост главы Федеральной резервной системы.

Минюст США прекратил расследование в отношении Джерома Пауэлла

Министерство юстиции США (DOJ) официально прекратило расследование, касающееся председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Дело было связано с предполагаемыми нарушениями в процессе утверждения контрактов на строительство нового здания ФРС. Это решение, о котором стало известно недавно, снимает потенциальное препятствие для дальнейших кадровых перестановок в руководстве центрального банка страны.

Прекращение расследования имеет значительные последствия для политического ландшафта Вашингтона и, возможно, для будущего регулирования криптовалютного рынка. Оно открывает путь для Сената США к рассмотрению кандидатуры нового председателя ФРС. В контексте текущих событий, это событие особенно важно, поскольку срок полномочий Пауэлла истекает уже в следующем месяце.

Кевин Уорш: потенциальный глава ФРС с прокриптовалютными взглядами

Одним из ключевых претендентов на пост главы Федеральной резервной системы является Кевин Уорш, бывший член Совета управляющих ФРС. Уорш известен своими взглядами, которые многие в криптосообществе расценивают как благоприятные для развития цифровых активов. Его потенциальное назначение на такую влиятельную должность может сигнализировать о более открытом и, возможно, менее консервативном подходе к регулированию криптовалют в США.

Прекращение расследования в отношении Пауэлла устраняет один из возможных факторов, который мог бы замедлить или осложнить процесс утверждения нового председателя. Если Сенат примет решение о назначении Уорша, это может произойти даже до официального истечения срока полномочий действующего главы ФРС. В условиях растущего интереса к криптовалютам со стороны институциональных инвесторов и широкой общественности, фигура руководителя центрального банка с прогрессивными взглядами на цифровые активы приобретает особое значение.

Контекст и возможные последствия для крипторынка

Федеральная резервная система играет ключевую роль в формировании монетарной политики США, которая, в свою очередь, оказывает существенное влияние на мировые финансовые рынки, включая рынок криптовалют. Решения ФРС по процентным ставкам, инфляции и количественному смягчению прямо или косвенно влияют на ликвидность, инвестиционную привлекательность и волатильность цифровых активов. Назначение главы с прокриптовалютными взглядами может способствовать созданию более благоприятной регуляторной среды, что потенциально приведет к увеличению институциональных инвестиций и более широкому принятию криптовалют.

В последние годы наблюдается усиление дискуссий о необходимости четкого и сбалансированного регулирования криптовалют. Многие участники рынка выражают надежду, что новое руководство ФРС будет более активно взаимодействовать с индустрией и разрабатывать политику, которая стимулирует инновации, а не подавляет их. Кевин Уорш, как известно, неоднократно высказывался в поддержку технологических инноваций и адаптации финансовой системы к новым реалиям, что дает основания для оптимизма среди сторонников цифровых валют.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ, изменения в руководстве Федеральной резервной системы США имеют опосредованное, но важное значение. Монетарная политика ФРС влияет на глобальные финансовые рынки, включая курсы доллара США, что, в свою очередь, сказывается на стоимости криптовалют, номинированных в долларах. Более благоприятная регуляторная среда в США может привести к росту капитализации всего крипторынка, что положительно отразится на стоимости активов, которыми владеют инвесторы из нашего региона. Кроме того, развитие майнинговой индустрии в России и СНГ тесно связано с глобальными тенденциями и ценами на криптовалюты, поэтому любые позитивные изменения в крупнейших экономиках мира могут стимулировать рост и в этих секторах.