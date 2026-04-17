Министр Франции обратился к европейским банкам с призывом активизировать развитие евро-стейблкоинов и токенизированных депозитов. Это заявление прозвучало на фоне стремительного роста рынка долларовых стейблкоинов, объем которых превысил $300 млрд.

Стейблкоины, привязанные к доллару США, доминируют на криптовалютном рынке, оставляя евро-стейблкоины в тени. Такая ситуация вызывает обеспокоенность у европейских регуляторов, которые видят в этом угрозу финансовому суверенитету Евросоюза.

Токенизированные депозиты — это цифровые активы, представляющие собой банковские вклады. Они позволяют банкам предлагать клиентам новые финансовые продукты и услуги, сохраняя при этом контроль над денежными потоками.

Развитие евро-стейблкоинов и токенизированных депозитов может стать важным шагом на пути к созданию цифрового евро. Это, в свою очередь, укрепит позиции евро на международной арене и снизит зависимость от доллара США.

Что это значит

Для России и стран СНГ это может означать появление новых возможностей для интеграции в европейскую финансовую систему. Развитие евро-стейблкоинов может упростить международные расчеты и снизить издержки для бизнеса. Однако успех этой инициативы будет зависеть от готовности европейских банков к инновациям и поддержки со стороны регуляторов.