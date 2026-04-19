Криптовалютные рынки демонстрируют признаки привычной для выходных коррекции, и на эту повторяющуюся закономерность обратил внимание аналитик Михаэль ван де Поппе.

Криптовалютные рынки в очередной раз продемонстрировали признаки коррекции в выходные дни, что стало поводом для комментариев известного аналитика Михаэля ван де Поппе. В своём посте он отметил, что подобная динамика является повторяющейся закономерностью, связанной с поведением инвесторов.

По словам аналитика, многие участники рынка предпочитают снижать риски перед началом торгов в понедельник. Это приводит к краткосрочным распродажам в конце недели и последующему восстановлению цен в воскресенье. Ван де Поппе подчеркнул, что такая модель поведения характерна для криптовалютного рынка и наблюдается уже длительное время.

«Каждые выходные происходит распродажа, но в воскресенье рынки, скорее всего, отскочат и продолжат рост», — отметил аналитик. Он также добавил, что подобные коррекции не стоит воспринимать как сигнал к долгосрочному снижению, поскольку они носят скорее технический характер.

На момент публикации биткоин демонстрировал умеренное снижение, однако эксперты ожидают восстановления курса в ближайшие дни. Такая динамика характерна не только для BTC, но и для других крупных криптовалют, которые часто следуют за лидером рынка.

Что это значит: Для инвесторов из России и СНГ подобные коррекции могут стать возможностью для покупки активов на более выгодных условиях. Однако важно учитывать, что краткосрочные колебания цен могут быть непредсказуемыми, поэтому стоит тщательно анализировать рыночную ситуацию перед принятием решений.