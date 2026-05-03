MicroStrategy, крупнейший корпоративный держатель биткоина, временно приостановила покупки криптовалюты перед публикацией финансового отчёта за первый квартал 2024 года. По данным Wall Street, компания ожидает убытки в размере $53 млн за этот период.

Хронология событий

MicroStrategy начала активно инвестировать в биткоин в августе 2020 года, когда курс криптовалюты составлял около $11 700. С тех пор компания приобрела более 214 000 BTC, потратив на это свыше $7 млрд. Последняя покупка была совершена в марте 2024 года, когда MicroStrategy добавила в свой портфель ещё 9 245 BTC.

Ключевые цифры и метрики

Общее количество BTC в портфеле MicroStrategy: 214 246

Средняя цена покупки: $35 180 за BTC

Текущая стоимость портфеля: около $15 млрд

Ожидаемый убыток за Q1 2024: $53 млн

Что говорят участники рынка

«Мы продолжаем верить в долгосрочный потенциал биткоина как цифрового актива», — заявил Майкл Сэйлор, CEO MicroStrategy. Однако он отметил, что компания временно приостанавливает покупки, чтобы сосредоточиться на финансовой отчётности.

Российский угол

Для российских инвесторов стратегия MicroStrategy представляет интерес с точки зрения налогового планирования. Прибыль от продажи биткоина облагается НДФЛ в размере 13% или 15% в зависимости от суммы дохода. Кроме того, курс рубля к доллару, составляющий около 93 ₽ за $1, может повлиять на рентабельность инвестиций в криптовалюту.

В редакции MinerWorld отмечают, что пауза в покупках MicroStrategy может временно снизить давление покупателей на рынке биткоина, что может привести к краткосрочной коррекции цены.