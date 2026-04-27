MicroStrategy устанавливает новый рекорд по биткоин-активам

По состоянию на 26 апреля 2024 года, общая стоимость биткоин-резервов компании MicroStrategy достигла беспрецедентной отметки в $63,46 млрд. Это стало результатом последовательной стратегии накопления первой криптовалюты, которую MicroStrategy реализует на протяжении последних лет. На текущий момент на балансе компании числится 815 061 BTC, приобретенные в ходе 107 отдельных транзакций. Средняя цена покупки составила $75 528 за одну монету.

За последнюю неделю корпоративный портфель биткоинов увеличился в стоимости почти на $2 млрд, поднявшись с $61,56 млрд. Этот рост подчеркивает успешность выбранной стратегии и подтверждает планы руководства по дальнейшему наращиванию криптоактивов. Председатель совета директоров MicroStrategy Майкл Сэйлор неоднократно заявлял о долгосрочной приверженности компании биткоину как основному резервному активу.

Стратегия накопления и влияние на рынок

Достижение нового максимума в стоимости биткоин-резервов является прямым следствием агрессивных покупок, осуществляемых компанией. В течение прошлой недели MicroStrategy пополнила свой баланс на 34 164 BTC. Общая сумма этой сделки составила около $2,54 млрд, при средней цене $74 395 за монету. Эта покупка стала самой масштабной для организации за последние семнадцать месяцев.

Благодаря последним приобретениям, MicroStrategy смогла обойти iShares Bitcoin Trust от BlackRock по объему активов, укрепив свои позиции как крупнейший публичный держатель биткоинов. В настоящее время компания контролирует примерно три четверти всех цифровых активов, принадлежащих корпоративным фондам. Единственными более крупными держателями являются неактивные кошельки Сатоши Накамото, создателя биткоина.

Базовая стоимость активов MicroStrategy зафиксирована на уровне $75 528. Текущие рыночные цены обеспечивают компании нереализованную прибыль в размере 3,08%. В абсолютном выражении это означает, что текущая стоимость портфеля превышает инвестированные средства на $1,9 млрд.

Финансирование приобретений и перспективы

Апрельская кампания по скупке биткоинов была профинансирована за счет комбинированных финансовых инструментов. Руководство MicroStrategy сознательно избегало размывающей эмиссии обыкновенных акций. Согласно корпоративной отчетности, компания привлекла $2,18 млрд через продажу бессрочных конвертируемых облигаций STRF. Дополнительные $366 млн были получены от рыночной реализации ценных бумаг MSTR.

Майкл Сэйлор также акцентировал внимание на показателе доходности инвестиций в биткоин. С начала 2026 года этот показатель достиг 9,5%. Этот внутренний корпоративный индикатор отражает соотношение стоимости криптовалюты к одной акции компании, что является ключевым аргументом для привлечения новых инвесторов.

Регулярные ежемесячные покупки MicroStrategy вновь привлекли внимание аналитиков к цели компании — накопить один миллион BTC на своем балансе. Некоторые прогнозы указывают на то, что этот рубеж может быть достигнут к концу 2026 года, при условии сохранения текущих темпов приобретения и благоприятной рыночной конъюнктуры.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ и СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, следящих за рынком криптовалют, действия MicroStrategy служат важным индикатором институционального интереса к биткоину. Стратегия компании, заключающаяся в постоянном накоплении BTC, несмотря на рыночные колебания, демонстрирует уверенность в долгосрочном потенциале первой криптовалюты. Это может быть воспринято как сигнал к рассмотрению биткоина в качестве долгосрочного актива для диверсификации портфеля. Для майнеров, особенно в условиях текущего халвинга и растущих затрат на электроэнергию, стабильный институциональный спрос на биткоин, подобный тому, что демонстрирует MicroStrategy, является позитивным фактором, поддерживающим цену актива и, соответственно, рентабельность майнинга. Увеличение объемов биткоинов на балансах крупных компаний способствует укреплению экосистемы и может снизить волатильность в долгосрочной перспективе, что выгодно всем участникам рынка.