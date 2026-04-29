Компания Meta начала выплачивать часть создателей контента в стейблкоинах при поддержке платежной системы Stripe. Первыми участниками программы стали контент-мейкеры из Колумбии и Филиппин.

Что произошло

Meta запустила пилотную программу, позволяющую избранным создателям контента получать выплаты в стейблкоинах через Stripe. Это первый случай, когда крупная технологическая компания интегрирует криптовалютные платежи в свою экосистему на уровне массовых выплат.

Контекст и предыстория события

Meta уже несколько лет экспериментирует с криптовалютными технологиями. В 2019 году компания анонсировала проект собственной криптовалюты Libra (позже переименованной в Diem), который был закрыт в 2022 году из-за регуляторного давления. Однако интерес к блокчейн-технологиям сохранился, что подтверждает текущий пилот с выплатами в стейблкоинах.

Реакция рынка

Новость о запуске программы вызвала умеренный рост интереса к стейблкоинам на криптовалютном рынке. Капитализация ведущих стейблкоинов, таких как USDT и USDC, осталась стабильной, но объемы транзакций увеличились на 5-7% за последние сутки.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров и инвесторов запуск программы Meta может стать сигналом к росту интереса к стейблкоинам. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, стейблкоины остаются удобным инструментом для сохранения капитала в условиях нестабильности рубля. Подобные инициативы крупных компаний способствуют легитимизации криптовалют в глазах регуляторов и массовой аудитории.

Программа Meta может стать первым шагом к массовому внедрению криптовалютных платежей в глобальной экономике, что открывает новые возможности для российских майнеров и инвесторов.