В штате Мэн могут временно запретить строительство ИИ-дата-центров

Власти американского штата Мэн рассматривают возможность введения временного моратория на создание новых центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект. Соответствующий законопроект ожидает подписи губернатора Джанет Миллс. В случае одобрения, этот документ станет первым подобным прецедентом в Соединенных Штатах, устанавливающим ограничения на развитие инфраструктуры для ИИ.

Предлагаемый мораторий предусматривает запрет на строительство и эксплуатацию ИИ-дата-центров на срок более одного года. Основной причиной такого решения называется растущая обеспокоенность по поводу чрезмерного потребления электроэнергии этими объектами. Современные системы искусственного интеллекта требуют колоссальных вычислительных мощностей, что приводит к значительному увеличению нагрузки на энергосистемы. В условиях ограниченных ресурсов и стремления к устойчивому развитию, власти штата ищут способы регулирования этого процесса.

Ситуация осложняется тем, что губернатор Джанет Миллс в настоящее время активно участвует в предвыборной кампании в Сенат, что может повлиять на ее решение. Подписание столь спорного законопроекта может вызвать неоднозначную реакцию как среди избирателей, так и среди представителей технологической индустрии. С одной стороны, это может быть воспринято как шаг к защите окружающей среды и рациональному использованию ресурсов. С другой — как препятствие для инноваций и экономического развития штата.

Обсуждение этого законопроекта отражает более широкую дискуссию на национальном уровне о влиянии быстро развивающегося сектора ИИ на инфраструктуру и окружающую среду. Потребление энергии центрами обработки данных, особенно теми, что обслуживают ИИ, стало серьезной проблемой. Эти объекты требуют не только огромного количества электричества для работы серверов, но и значительных объемов воды для их охлаждения, что создает дополнительную нагрузку на местные ресурсы.

Что это значит для криптоиндустрии и майнеров?

Хотя законопроект напрямую касается ИИ-дата-центров, он создает важный прецедент и для других энергоемких отраслей, включая майнинг криптовалют. Если власти штата Мэн успешно введут ограничения на ИИ-инфраструктуру из-за энергопотребления, это может послужить сигналом для других регионов США и мира, включая страны СНГ, о возможном ужесточении регулирования в отношении майнинговых ферм. Майнерам в России и СНГ стоит внимательно следить за подобными инициативами, поскольку они могут предвещать усиление контроля за потреблением электроэнергии и поиском более экологичных решений. В долгосрочной перспективе это может привести к необходимости пересмотра стратегий размещения оборудования, поиска возобновляемых источников энергии или использования более энергоэффективных ASIC-майнеров.