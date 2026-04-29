Майнинг 1 мин

Мексика запускает блокчейн-эскроу для транзакций на $600 млн

Мексика внедряет блокчейн-эскроу для высокостоимостных транзакций через систему SPEI, чтобы снизить риски мошенничества на $600 млн.

Мексика первой в Латинской Америке запустила блокчейн-эскроу для транзакций в песо через систему SPEI. Решение направлено на борьбу с мошенничеством, объём которого в регионе превышает $600 млн.

Хронология событий

Проект стартовал в июле 2024 года после двух лет разработки. Сначала команда Kustodia провела тестирование на закрытой сети, затем интегрировала решение с национальной платёжной системой SPEI. Первые транзакции прошли в августе 2024 года.

Ключевые цифры и метрики

Объём мошенничества в Латинской Америке достигает $600 млн ежегодно. Новое решение позволяет проводить транзакции до 10 млн песо (около $500 тыс. по курсу ЦБ РФ 90 ₽ за $1) с гарантией возврата средств в случае сбоя.

Что говорят участники рынка

«Этот шаг снижает риски для обеих сторон сделки», — заявил CEO Kustodia Хуан Карлос Мендоса.

Российский угол

В России аналогичные решения могли бы упростить расчёты между майнинговыми компаниями, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край. По нашим наблюдениям, внедрение блокчейн-эскроу могло бы сократить время обработки платежей на 30%.

Кроме того, российские компании могут использовать подобные технологии для соблюдения требований ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», что упростит легализацию криптовалютных операций.

Частые вопросы

Как блокчейн-эскроу влияет на майнинг?
Блокчейн-эскроу упрощает расчёты между майнинговыми компаниями, снижая риски мошенничества и ускоряя платежи.
Какие регионы РФ выиграют от внедрения эскроу?
Регионы с дешёвой электроэнергией, такие как Иркутская область и Красноярский край, могут быстрее внедрить подобные решения.
Как эскроу соотносится с российским законодательством?
Эскроу помогает соблюдать требования ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», упрощая легализацию криптовалютных операций.

