В Самарской области начальник электротехнической лаборатории предприятия «Тяжмаш» оказался под арестом за майнинг криптовалюты на рабочем месте. Ущерб от использования электроэнергии оценивается в 1,6 млн рублей, что по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 составляет порядка $17,000.

Что не так с привычным взглядом

Майнинг криптовалюты часто воспринимается как безобидное занятие, особенно если речь идет о небольших объемах. Однако использование ресурсов предприятия для личной выгоды может привести к серьезным последствиям.

Реальные данные

Подозреваемый занимался майнингом криптовалюты на протяжении почти четырех лет. За это время он использовал электроэнергию предприятия, что привело к ущербу в 1,6 млн рублей. В редакции MinerWorld отмечают, что такие случаи становятся все более частыми в России, особенно на фоне роста стоимости электроэнергии.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Для подозреваемого майнинг на рабочем месте был способом получить дополнительный доход без затрат на электроэнергию. Однако предприятие «Тяжмаш» понесло значительные убытки, что может сказаться на его финансовом состоянии.

Российский контекст

В России действует ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который регулирует деятельность, связанную с криптовалютой. Кроме того, промышленные тарифы на электроэнергию в регионах, таких как Иркутская область, составляют в среднем 3-5 ₽ за кВт·ч, что делает майнинг более привлекательным, но и более рискованным при незаконном использовании ресурсов.

Этот случай подчеркивает важность соблюдения законодательства и использования легальных методов для добычи криптовалюты.