Материнская компания криптобиржи Kraken, Payward Ventures, подала иск против кастодиана Etana Custody, обвинив его в использовании $25 млн клиентских средств для покрытия операционных расходов и рискованных инвестиций. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, сумма иска превышает 2,25 млрд рублей.

Заявление и его автор

Payward Ventures, владеющая Kraken, утверждает, что Etana Custody действовала как "финансовая пирамида", перенаправляя клиентские средства на покрытие собственных расходов и высокорисковые инвестиции. Иск был подан в окружной суд Северного округа Калифорнии.

Технические или юридические детали

Согласно иску, Etana Custody нарушила свои обязательства по хранению средств клиентов, используя их для финансирования операционной деятельности и рискованных инвестиций. Это противоречит основным принципам работы кастодианов, которые обязаны обеспечивать безопасное хранение активов.

Сравнение с прошлыми кейсами

Ситуация напоминает скандал с кастодианом Prime Trust, который в 2023 году также был обвинён в использовании клиентских средств для покрытия расходов. Однако масштаб предполагаемых нарушений Etana Custody значительно больше — $25 млн против $8 млн у Prime Trust.

Последствия для криптоиндустрии

В редакции MinerWorld отмечают, что подобные случаи подрывают доверие к институту кастодианов, что может привести к ужесточению регулирования в этой сфере. Для российских инвесторов это означает необходимость более тщательного выбора партнёров для хранения криптоактивов, особенно с учётом норм ФЗ-259 "О цифровых финансовых активах".