Luxor и MicroBT углубляют стратегическое партнерство

Крупный майнинговый пул Luxor Technology, известный своими инновационными решениями для добычи криптовалют, объявил о значительном расширении сотрудничества с ведущим производителем оборудования для майнинга MicroBT. В рамках нового соглашения Luxor обязуется инвестировать 100 миллионов долларов США в приобретение майнинговых установок WhatsMiner от MicroBT. Одновременно с этим, MicroBT подписала предварительное соглашение о намерении инвестировать средства в саму компанию Luxor, что подчеркивает взаимную заинтересованность и долгосрочную перспективу партнерства.

Это соглашение знаменует собой новый этап в отношениях между двумя ключевыми игроками индустрии. Luxor Technology, помимо управления пулом, также предоставляет программное обеспечение и услуги для майнеров, включая аналитику и инструменты для оптимизации доходности. Инвестиции в оборудование WhatsMiner позволят Luxor укрепить свои позиции на рынке, возможно, за счет расширения собственных майнинговых операций или предоставления более выгодных условий для своих клиентов, желающих приобрести передовые ASIC-майнеры.

Для MicroBT, одного из лидеров в производстве оборудования для майнинга биткоина, эта сделка является подтверждением высокого спроса на их продукцию, особенно на фоне восстановления рынка криптовалют. Инвестиции в Luxor, в свою очередь, могут предоставить MicroBT более глубокое понимание потребностей майнеров и доступ к новым технологиям и клиентской базе, что потенциально может способствовать дальнейшему развитию их продуктовой линейки и сервисов.

«Это партнерство не просто финансовая сделка, а стратегическое объединение усилий двух лидеров индустрии», — заявил представитель Luxor.

Подобные вертикальные интеграции и стратегические альянсы становятся все более распространенными в криптоиндустрии, поскольку компании стремятся оптимизировать цепочки поставок, снизить риски и максимизировать синергетический эффект. Взаимные инвестиции демонстрируют высокий уровень доверия и общие стратегические цели, направленные на укрепление позиций обеих компаний в постоянно развивающемся секторе добычи цифровых активов.

Что это значит для майнеров из РФ и СНГ?

Для майнеров в России и СНГ это соглашение может означать потенциальное улучшение доступности и условий приобретения оборудования WhatsMiner в будущем. Укрепление связей между крупным пулом и производителем может привести к более стабильным поставкам, возможно, к появлению новых финансовых инструментов для покупки ASIC-майнеров или к более конкурентным ценам. Майнерам стоит внимательно следить за анонсами от Luxor и MicroBT, поскольку это партнерство может открыть новые возможности для оптимизации их операционной деятельности и повышения эффективности добычи криптовалют.