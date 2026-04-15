L&G Asset Management токенизировала ликвидные фонды на £50 млрд через Calastone

Крупный британский управляющий активами Legal & General Asset Management (L&G) перевел ликвидные фонды на сумму 50 миллиардов фунтов стерлингов в токенизированную форму.

Legal & General Asset Management интегрирует ликвидные фонды в блокчейн

Крупная британская управляющая компания Legal & General Asset Management (L&G), управляющая активами на сумму более 1,2 триллиона фунтов стерлингов, успешно завершила токенизацию своих ликвидных фондов на общую сумму 50 миллиардов фунтов стерлингов. Этот шаг был реализован через блокчейн-сеть Calastone, специализирующуюся на дистрибуции фондов. Теперь инвесторы L&G получили возможность доступа и передачи долей фондов с использованием цифровой инфраструктуры, что знаменует собой значительный сдвиг от традиционных методов.

Использование блокчейна Calastone позволяет L&G оптимизировать процессы, связанные с управлением ликвидными фондами, повышая их эффективность и доступность. Токенизация активов подразумевает преобразование прав на владение ими в цифровые токены, которые затем могут быть записаны и переданы в блокчейне. Это обеспечивает прозрачность, снижение операционных издержек и ускорение расчетов по сравнению с традиционными финансовыми системами.

Преимущества токенизации для рынка активов

Внедрение токенизированных фондов открывает новые горизонты для инвесторов, предлагая более гибкие и быстрые способы взаимодействия с активами. Традиционные системы часто страдают от медленных расчетов и высоких комиссий, что особенно заметно при трансграничных операциях. Блокчейн-технологии, напротив, позволяют осуществлять почти мгновенные транзакции с минимальными затратами, работая в режиме 24/7.

Этот шаг L&G является частью более широкой тенденции в мировой финансовой индустрии, где институциональные игроки активно исследуют и внедряют блокчейн для повышения эффективности своих операций. Такие крупные компании, как BlackRock и Fidelity, также проявляют значительный интерес к токенизации активов, что указывает на растущее признание блокчейна как фундаментальной технологии для будущего финансового рынка.

«Токенизация активов — это не просто технологическая инновация, это фундаментальное изменение в том, как мы управляем и торгуем финансовыми инструментами», — отметил представитель Calastone.

Для инвесторов из России и СНГ, несмотря на существующие ограничения, развитие токенизированных активов за рубежом может служить индикатором будущих тенденций. По мере развития регулирования и инфраструктуры в регионе, подобные технологии могут быть адаптированы для локальных рынков, предлагая новые инвестиционные возможности и инструменты для диверсификации портфелей.

Что это значит для инвесторов и рынка

Для инвесторов из России и СНГ, несмотря на текущие ограничения, развитие токенизированных активов за рубежом является важным сигналом о глобальных финансовых изменениях. Хотя прямой доступ к таким продуктам может быть затруднен, это демонстрирует потенциал блокчейна для повышения эффективности и прозрачности финансовых рынков. В будущем, по мере развития регулирования и инфраструктуры, подобные инновации могут появиться и на локальных рынках, предлагая новые возможности для инвестирования и управления активами. Это также подчеркивает растущую важность понимания блокчейн-технологий для любого современного инвестора.

Частые вопросы

Что означает токенизация ликвидных фондов L&G?
Это означает, что права на владение долями в ликвидных фондах L&G на сумму 50 миллиардов фунтов стерлингов были преобразованы в цифровые токены и интегрированы в блокчейн-сеть Calastone. Инвесторы теперь могут получать доступ и передавать эти доли через цифровую инфраструктуру.
Какие преимущества дает токенизация активов?
Токенизация повышает эффективность, прозрачность и доступность активов, снижает операционные издержки и ускоряет расчеты. Это позволяет осуществлять почти мгновенные транзакции с минимальными затратами, работая в режиме 24/7, в отличие от традиционных финансовых систем.
Как это событие может повлиять на инвесторов из России и СНГ?
Хотя прямой доступ к этим токенизированным продуктам может быть ограничен, это событие указывает на глобальные тенденции в развитии финансовых рынков. В будущем, по мере развития регулирования и инфраструктуры в регионе, подобные технологии могут быть адаптированы для локальных рынков, предлагая новые инвестиционные возможности.

