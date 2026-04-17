Квантовая угроза и право собственности на Биткоин

Дискуссии о влиянии квантовых компьютеров на Биткоин часто сводятся к двум аспектам: техническому и юридическому. С технической точки зрения, протокол Биткоина может быть адаптирован к новым угрозам через обновление адресов, миграцию средств и софтфорки. Это сложная инженерная задача, но решаемая. Однако возникает более глубокий юридический вопрос: если злоумышленник использует квантовый компьютер для получения приватного ключа от старого кошелька и переводит средства, является ли это законным присвоением забытого имущества или кражей чужих биткоинов?

В апреле 2026 года было предложено BIP-361, которое предусматривает заморозку более 6,5 миллионов BTC, находящихся в уязвимых к квантовым атакам UTXO, включая около миллиона монет, предположительно принадлежащих Сатоши Накамото. Это поднимает острые вопросы о праве собственности, конфискации и значении владения в системе, которая по своей сути признает только контроль.

Классическое право собственности дает однозначный ответ: это кража. Этот вывод может показаться неожиданным для некоторых биткоинеров, поскольку сеть Биткоин в первую очередь обеспечивает контроль, а не правовой титул. Если транзакция валидна, сеть ее принимает. Однако именно это подчеркивает важность четкого юридического определения таких действий.

Уязвимость Биткоина к квантовым атакам

Не все биткоины одинаково подвержены риску квантовых атак. В обычном случае публичный ключ адреса раскрывается только при совершении транзакции. Это означает, что квантовый злоумышленник не может просто просканировать любой неиспользованный адрес в блокчейне и извлечь приватный ключ.

Основной риск сосредоточен в ограниченной категории выходов. Ранние выходы pay-to-public-key раскрывают полный публичный ключ в блокчейне. Некоторые старые конструкции скриптов и выходы Taproot (P2TR) также напрямую коммитят 32-байтовый выходной ключ, а не его хеш. Повторное использование адреса также может раскрыть публичный ключ после того, как пользователь совершит транзакцию и оставит средства на том же ключевом материале. Именно эти монеты подразумеваются, когда говорят об уязвимых биткоинах.

Сроки реализации этого сценария сократились. 31 марта 2026 года Google Quantum AI опубликовала исследование, показавшее, что кривая secp256k1 Биткоина может быть взломана с использованием менее 500 000 физических кубитов, что в двадцать раз меньше предыдущих оценок в девять миллионов. В том же исследовании моделируется вектор атаки на мемпул: во время транзакции публичный ключ раскрывается примерно на десять минут до подтверждения блока, предоставляя квантовому злоумышленнику окно для получения ключа до подтверждения траты.

Современное оборудование пока далеко от этих порогов: чип Google Willow имеет 105 кубитов, а IBM Nighthawk — 120. Однако оптимизация алгоритмов опережает масштабирование аппаратного обеспечения. Дорожная карта NIST по постквантовой миграции предусматривает вывод из эксплуатации уязвимых к квантовым атакам алгоритмов в федеральных системах к 2030 году и полный запрет к 2035 году. Хотя этот федеральный график не обязывает Биткоин, он служит ориентиром, по которому институциональные держатели и регуляторы будут оценивать готовность сети.

Забытые монеты не являются бесхозными

Многие из этих старых монет, безусловно, потеряны, принадлежат умершим владельцам или хранятся в забытых бумажных кошельках. Однако значительная часть принадлежит людям, которые живы и просто не проявляют активности. Спящий статус кошелька сам по себе не является признаком отказа от собственности. Владелец мог потерять ключи, быть дисциплинированным, параноиком, или монеты могут быть заблокированы в многосторонней установке. Блокчейн не дает ответа на вопрос, почему кошелек неактивен.

Именно эта неопределенность объясняет, почему право собственности никогда не рассматривало молчание как волшебное средство для решения вопросов владения. Право собственности не исчезает из-за неиспользования имущества. Титул сохраняется до тех пор, пока он не будет передан, отчужден, прекращен по закону или вытеснен какой-либо применимой доктриной. Ни время, ни бездействие, ни ценность сами по себе не могут привести к потере права собственности.

Если кто-то утверждает, что спящие биткоины являются «честной игрой», это обычно основывается на концепции отказа от собственности. Однако закон гораздо строже. Отказ от собственности обычно требует как намерения отказаться от владения, так и какого-либо действия, подтверждающего это намерение. Простое неперемещение актива в течение длительного периода недостаточно, особенно когда актив очевидно ценен. Это не просто техническая тонкость, а один из основных принципов права собственности. Если бы неиспользование само по себе было достаточным для уничтожения титула, закон стал бы постоянным приглашением к грабежу любого имущества, владелец которого долгое время молчал. Это правило не применяется к земле, домам, акциям, зарытым деньгам или семейным реликвиям, и оно не применяется к биткоину.

Даже смерть владельца не аннулирует право собственности. Когда человек умирает, титул не исчезает, а переходит к наследникам или, при их отсутствии, государству. Закон сохраняет непрерывность владения, даже если владение становится сложным или невозможным. Аналогия с физической собственностью проста: если человек умирает, владея ранчо, первый нарушитель, который взломает замок, не становится новым владельцем. Имуществом занимается наследство. Биткоин в этом отношении ничем не отличается. Потерянные ключи не передают титул. Недоступность не является передачей. Злоумышленник, который позже получит приватный ключ с помощью более совершенных инструментов, не обнаружил бесхозное сокровище. Он получил практическую возможность перемещать собственность, которая по-прежнему принадлежит кому-то другому или его наследникам.

Это заключение особенно важно для крупнейшего блока старых, уязвимых монет: монет Сатоши. Независимо от того, жив ли Сатоши, мертв или постоянно находится вне сети, это не меняет юридической классификации. Эти монеты принадлежат либо Сатоши, либо его наследникам. Они не становятся наградой для первого, кто прибудет с квантовой отмычкой.

BIP-361: попытка решить проблему на уровне протокола

Именно поэтому BIP-361 имеет большое значение. Это первое серьезное предложение, направленное на решение проблемы на уровне консенсуса, а не на ожидание судебных разбирательств. В общих чертах, предложение будет реализовано поэтапно. Сначала пользователям будет запрещено отправлять новые биткоины на квантово-уязвимые типы адресов, при этом им будет разрешено перемещать существующие средства в более безопасные места. Позже устаревшие подписи в уязвимых UTXO перестанут быть действительными для траты этих монет. Практически любые оставшиеся немигрированные средства будут заморожены. Предложен также дополнительный механизм восстановления с использованием доказательств с нулевым разглашением, связанных с владением сидом BIP-39, хотя эта часть остается амбициозной и неполной.

Критически важно, что путь восстановления работает только для кошельков, сгенерированных из мнемоник BIP-39. Более ранние форматы кошельков, включая выходы pay-to-public-key, связанные с Сатоши, не имеют реалистичного пути возврата в рамках текущего предложения. Это ограничение не случайно. Оно означает, что Фаза C, как она разработана в настоящее время, сохранит права собственности более поздних пользователей, навсегда лишив их самых ранних. Это де-факто срок исковой давности, установленный не законодательным органом, а изменением протокола.

Привлекательность предложения очевидна. Если сеть знает, что категория монет, вероятно, станет добычей для того, кто первым до них доберется, она может отказаться благословлять это присвоение. По сути, это защита собственности от чисто технологического обхода. Она рассматривает квантового актора как вора и лишает его приза. Однако это лишь половина истории. Другая половина не исчезает только потому, что разработчики протокола предпочли бы ее не замечать.

Предложение также создает вторую юридическую проблему, и ее труднее отмахнуться. Фаза B не только останавливает воров. Она также отключает фактических владельцев, которые не смогли или не смогли мигрировать вовремя. Это важно, потому что право собственности не спрашивает только, имеет ли правило хорошую моральную основу.

Что это значит для майнеров из РФ/СНГ

Для майнеров из России и СНГ эта новость подчеркивает важность своевременного обновления программного обеспечения и использования современных, квантово-устойчивых форматов адресов. Хотя угроза квантовых компьютеров пока не является непосредственной, превентивные меры, такие как перевод средств на новые адреса или использование кошельков с поддержкой BIP-39, помогут защитить активы в будущем. Также стоит внимательно следить за развитием BIP-361 и аналогичных предложений, поскольку они могут повлиять на доступность старых, немигрированных монет, в том числе тех, что были намайнены в ранние годы существования Биткоина.