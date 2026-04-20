Криптовалютный рынок завершил неделю снижением ключевых активов. По данным CoinDesk Indices, токен AAVE за выходные потерял 22,9% своей стоимости, что стало самым значительным падением среди крупных криптоактивов.
Биткоин (BTC) также показал отрицательную динамику, снизившись на 2,5% с пятницы. Токен BNB, выпускаемый биржей Binance, потерял 2,3% за тот же период.
Падение AAVE происходит на фоне общего снижения интереса к рынку DeFi. По данным аналитиков, объемы торгов на децентрализованных платформах продолжают сокращаться, что оказывает давление на стоимость связанных токенов.
Что это значит для российских инвесторов и майнеров? Снижение стоимости криптоактивов может быть временной коррекцией после недавнего роста. Однако майнерам стоит учитывать возможное снижение доходности при текущих ценах на оборудование и электроэнергию.
