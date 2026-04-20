Курс AAVE обвалился на 22,9% за выходные, BTC и BNB также снизились

Криптовалютный рынок завершил неделю снижением ключевых активов. По данным CoinDesk Indices, токен AAVE за выходные потерял 22,9% своей стоимости, что стало самым значительным падением среди крупных криптоактивов.

Биткоин (BTC) также показал отрицательную динамику, снизившись на 2,5% с пятницы. Токен BNB, выпускаемый биржей Binance, потерял 2,3% за тот же период.

Падение AAVE происходит на фоне общего снижения интереса к рынку DeFi. По данным аналитиков, объемы торгов на децентрализованных платформах продолжают сокращаться, что оказывает давление на стоимость связанных токенов.

Что это значит для российских инвесторов и майнеров? Снижение стоимости криптоактивов может быть временной коррекцией после недавнего роста. Однако майнерам стоит учитывать возможное снижение доходности при текущих ценах на оборудование и электроэнергию.

Частые вопросы

На сколько упал курс AAVE?
Курс токена AAVE снизился на 22,9% за прошедшие выходные, что стало самым значительным падением среди крупных криптоактивов.
Как изменились цены BTC и BNB?
Биткоин потерял 2,5% своей стоимости с пятницы, а токен BNB снизился на 2,3% за тот же период.
Что делать инвесторам из РФ?
Снижение стоимости криптоактивов может быть временной коррекцией. Инвесторам стоит внимательно следить за рыночной динамикой и учитывать риски.

