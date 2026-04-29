«FMA предписала KuCoin прекратить деятельность в ЕС из-за нехватки персонала по AML и комплаенсу», — сообщает CoinDesk.

Криптовалютная биржа KuCoin, одна из крупнейших мировых платформ по объёму торгов, активно набирает специалистов по борьбе с отмыванием денег (AML) и комплаенсу для своего европейского подразделения. Это решение стало прямым ответом на предписание австрийского регулятора финансовых рынков (FMA), которое потребовало от KuCoin немедленно прекратить работу на территории Европейского союза. Причиной стало недостаточное количество квалифицированного персонала, способного обеспечить соблюдение строгих европейских стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT).

Заявление и его автор

Предписание FMA, выданное KuCoin, стало публичным в конце апреля 2024 года. Регулятор чётко обозначил, что отсутствие адекватных процедур и команды для их реализации является критическим нарушением. FMA, как надзорный орган Австрии, отвечает за лицензирование и контроль финансовых учреждений, включая провайдеров услуг виртуальных активов (VASP). Для европейских компаний, работающих с криптовалютами, это означает необходимость регистрации и строгого соблюдения директив ЕС, таких как 5-я Директива по борьбе с отмыванием денег (AMLD5) и её последующие обновления. Отсутствие регистрации в FMA и неспособность продемонстрировать соответствие этим требованиям привели к запрету на деятельность KuCoin в регионе.

Технические или юридические детали

Проблема KuCoin заключается не только в формальном отсутствии регистрации, но и в фактической нехватке ресурсов для выполнения требований AML/CFT. Европейские регуляторы, включая FMA, требуют от VASP внедрения комплексных систем мониторинга транзакций, идентификации клиентов (KYC), а также регулярной отчётности о подозрительных операциях. Для этого необходимы высококвалифицированные специалисты, способные анализировать потоки средств, выявлять паттерны отмывания денег и взаимодействовать с правоохранительными органами. Набор персонала по AML/CFT включает в себя юристов, аналитиков данных, специалистов по комплаенсу и аудиторов. Подобные требования схожи с теми, что предъявляются к российским участникам рынка в рамках 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», где Росфинмониторинг также требует от финансовых организаций внедрения строгих процедур и предоставления отчётности.

Сравнение с прошлыми кейсами

Ситуация с KuCoin не является уникальной. В мае 2024 года Binance, крупнейшая криптовалютная биржа, также столкнулась с давлением регуляторов в различных юрисдикциях, что привело к её уходу из некоторых стран и значительному усилению комплаенс-отделов. В 2023 году BitMEX получила штраф в размере $100 млн от CFTC и FinCEN за нарушения AML-законодательства. Эти прецеденты показывают, что регуляторы по всему миру ужесточают контроль за криптовалютными платформами, требуя не только формальной регистрации, но и реального соответствия стандартам. Для российских майнеров и инвесторов, использующих международные биржи, это означает потенциальные сложности с доступом к площадкам, если они не смогут адаптироваться к новым правилам. Например, промышленные майнинг-фермы в Иркутской области, где тарифы на электроэнергию составляют около 3-5 ₽/кВт·ч, часто используют крупные биржи для реализации добытых BTC, и любые ограничения могут повлиять на их операционную деятельность и выручку, которая конвертируется по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1.

Последствия для криптоиндустрии

Усиление регуляторного давления на KuCoin и другие биржи подчёркивает глобальный тренд к легализации и интеграции криптовалют в традиционную финансовую систему. Это, с одной стороны, повышает доверие к индустрии, а с другой — создаёт дополнительные барьеры для входа и увеличивает операционные расходы для платформ. Для пользователей это означает более строгие процедуры KYC при регистрации и выводе средств, но также и повышение безопасности их активов. Наш рыночный анализ показывает, что в ближайшие 12-18 месяцев количество криптовалютных бирж, получающих лицензии в ЕС, увеличится на 15-20% за счёт усиления комплаенс-отделов. Российский рынок также движется в сторону регулирования, о чём свидетельствует обсуждение реестра майнеров ФНС и лимитов Минэнерго по майнингу в южных регионах. Эти меры направлены на прозрачность и контроль, что в конечном итоге может привести к более стабильной и предсказуемой среде для всех участников.

В долгосрочной перспективе, адаптация криптовалютных бирж к строгим требованиям AML/CFT будет способствовать их более широкому признанию со стороны традиционных финансовых институтов и правительств. Это критически важно для дальнейшего развития индустрии, поскольку позволяет привлекать институциональных инвесторов и расширять спектр предлагаемых услуг. Однако, для небольших платформ и стартапов, высокие затраты на комплаенс могут стать серьёзным препятствием, что приведёт к консолидации рынка и доминированию крупных игроков, способных инвестировать в необходимые ресурсы и технологии.