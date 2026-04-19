Крупный инвестор открыл длинную позицию на $7,6 млн в XRP, несмотря на наличие $100 млн шорт-стены на платформе Hyperliquid.

На фоне общего снижения интереса к криптовалютам крупный инвестор, известный как Tidal Whale, сделал смелый шаг, открыв длинную позицию на $7,6 млн в токене XRP. Это произошло на фоне значительной шорт-стены в $100 млн, сформированной на платформе Hyperliquid.

Шорт-стена представляет собой совокупность ордеров на продажу, которые могут сдерживать рост цены актива. В случае с XRP такая стена создаёт дополнительное давление на рынок, однако крупный инвестор решил пойти против тренда, демонстрируя уверенность в потенциале токена.

Hyperliquid, платформа для торговли деривативами, стала ареной для этой битвы между медведями и быками. Несмотря на внушительный объём шорт-позиций, XRP смог удержаться на текущих уровнях, что может свидетельствовать о наличии сильной поддержки со стороны покупателей.

Ситуация с XRP на Hyperliquid привлекает внимание как трейдеров, так и аналитиков. Многие рассматривают действия крупного инвестора как сигнал к возможному развороту тренда, особенно если шорт-стена будет пробита.

Что это значит

Для российских инвесторов и трейдеров данная ситуация может служить индикатором изменения рыночных настроений вокруг XRP. Открытие крупной длинной позиции на фоне значительной шорт-стены указывает на возможное усиление бычьих настроений. Однако важно учитывать высокую волатильность крипторынка и риски, связанные с торговлей деривативами.