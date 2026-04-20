Крупный инвестор открыл позиции на сумму $90 млн в ожидании роста Ethereum до $3200. Технический анализ указывает на возможный краткосрочный рост ETH до $3000.

Крупный инвестор, известный как «кит», открыл позиции на сумму $90 млн в Ethereum (ETH), прогнозируя рост криптовалюты до отметки $3200. Это произошло на фоне увеличения цены ETH до $2400, что привлекло внимание крупных игроков рынка.

Технические индикаторы указывают на возможность краткосрочного роста ETH до $3000. Это может быть связано с улучшением общей рыночной ситуации и увеличением интереса инвесторов к криптовалютам.

Открытие таких крупных позиций может оказать значительное влияние на рынок, так как крупные инвесторы часто задают тренды. Это также может привести к увеличению волатильности ETH в ближайшее время.

Что это значит для инвесторов из России и СНГ? Рост ETH может предоставить новые возможности для инвестиций, однако важно учитывать риски и следить за изменениями на рынке. Крупные позиции могут как поддержать рост, так и вызвать резкие колебания цен.