На рынке Ethereum наблюдается расхождение сигналов: технические индикаторы указывают на контроль покупателей, но крупные инвесторы сократили свои активы на $400 млн, а рынок деривативов демонстрирует осторожность.

Противоречивые сигналы на рынке Ethereum

Текущая ситуация на рынке Ethereum (ETH) характеризуется неоднозначностью, где технические индикаторы и поведение крупных инвесторов подают противоречивые сигналы. В то время как ценовые графики и индекс Smart Money Index (SMI) указывают на потенциал роста, активность «китов» и данные рынка деривативов свидетельствуют об осторожности и фиксации прибыли. Судьба второй по капитализации криптовалюты может решиться в ближайшее время, при движении цены всего на 2% в любую сторону.

На момент анализа, стоимость Ethereum колеблется около отметки $2355, что совпадает со 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Этот уровень является ключевым, и его удержание может подтвердить силу покупателей. С февраля ETH демонстрирует движение в рамках восходящего канала после падения до $1800, что говорит о восстановлении и укреплении позиций. Закрепление цены выше 100-дневной EMA станет важным бычьим сигналом.

Активность «умных денег» и осторожность «китов»

Индекс Smart Money Index (SMI), который отслеживает ценовую динамику в первые и последние 30 минут торговой сессии, является важным показателем настроений информированных участников рынка. С начала апреля SMI стабильно растет, пересекая нулевую отметку снизу вверх, что традиционно интерпретируется как готовность ключевых игроков к дальнейшему росту актива. Этот индикатор подчеркивает уверенность в перспективах Ethereum среди наиболее осведомленных инвесторов.

Однако, данные аналитической платформы Santiment показывают, что крупные держатели Ethereum, так называемые «киты», демонстрируют иную стратегию. За последние сутки их балансы на криптовалютных биржах сократились со 123,61 млн до 123,44 млн ETH. Эта разница, составляющая около 170 тысяч ETH, эквивалентна примерно $400 млн по текущим ценам. Хотя это сокращение может показаться незначительным в масштабах всего рынка, оно указывает на фиксацию прибыли крупными игроками, что может быть предвестником коррекции или как минимум замедления роста.

Рынок деривативов: рост коротких позиций

Осторожность «китов» подтверждается и динамикой рынка деривативов. Открытый интерес (Open Interest) по фьючерсам на Ethereum снизился с $12,31 млрд до $11,98 млрд. Одновременно с этим, ставка финансирования (funding rate) изменилась с положительных 0,011% до отрицательных 0,005%. Это изменение указывает на увеличение доли коротких позиций по отношению к длинным, что свидетельствует о растущих медвежьих настроениях среди трейдеров деривативов. Отрицательная ставка финансирования означает, что держатели коротких позиций платят держателям длинных, что стимулирует открытие коротких позиций и может усилить давление на цену.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ?

Для инвесторов из России и СНГ текущая ситуация с Ethereum требует повышенного внимания. Расхождение между техническими индикаторами, указывающими на рост, и поведением крупных инвесторов, фиксирующих прибыль, создает неопределенность. Рекомендуется проявлять осторожность и не принимать поспешных решений. Важно следить за пробоем или удержанием ключевых ценовых уровней, таких как 100-дневная EMA ($2355). Успешное закрепление выше этого уровня может подтвердить бычий тренд, тогда как падение ниже него может сигнализировать о дальнейшем снижении.

Для майнеров Ethereum, особенно тех, кто использует ASIC-майнеры, текущая ситуация не оказывает прямого влияния на операционную деятельность, поскольку Ethereum перешел на Proof-of-Stake. Однако, ценовая волатильность ETH, как второй по капитализации криптовалюты, может косвенно влиять на общий рынок альткоинов и, соответственно, на прибыльность майнинга других монет. Внимательное отслеживание ценовых движений и настроений рынка поможет принимать более обоснованные решения по управлению добытыми активами.