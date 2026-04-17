Ethereum торгуется на уровне $2350, но сталкивается с давлением продаж со стороны крупных держателей и техническим сопротивлением на $2388. Нейтральные индикаторы и ликвидации на $111,6 млн усложняют бычий сценарий.

Цена Ethereum (ETH) в настоящее время колеблется в районе $2350, демонстрируя рост на 4,76% и 6,32% за последние два дня. Однако технический анализ указывает на сложную ситуацию, связанную с сопротивлением на уровне $2400, которое создают крупные держатели токенов.

Что происходит на рынке Ethereum?

Согласно данным Cryptoquant, средняя стоимость приобретения ETH для крупных держателей и розничных инвесторов находится в диапазоне от $2324 до $2436. Этот уровень создает естественное давление продаж, так как участники рынка стремятся выйти в безубыток. Ключевое сопротивление на $2388 совпадает с 100-дневной скользящей средней (EMA), что усиливает его значимость.

За последние 48 часов на рынке произошли ликвидации на сумму $111,6 млн, из которых $70,8 млн пришлось на длинные позиции. Это свидетельствует о высоком уровне левериджа, который остается риском для участников рынка.

Технические индикаторы и прогноз

Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, а индикатор MACD остается слабым, но стабилизируется. Это может указывать на формирование более значительного движения, направление которого пока не определено.

Если ETH сможет преодолеть уровень $2400 с существенным объемом, это откроет путь к росту до $2500 и выше. Однако повторные неудачи на этом уровне могут привести к коррекции с первым уровнем поддержки на $2200.

Что это значит для инвесторов?

Текущая ситуация на рынке Ethereum характеризуется высокой неопределенностью. Крупные держатели создают значительное сопротивление, что ограничивает потенциал роста. Инвесторам стоит внимательно следить за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, а также учитывать риски, связанные с левериджем.