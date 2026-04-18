Три крупнейших американских банка — JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo — списали в общей сложности $5,6 млрд проблемных кредитов в первом квартале 2026 года. Это произошло на фоне рекордного роста задолженности по кредитным картам в США.

Банковский сектор США: рост проблемных активов

В первом квартале 2026 года три ведущих финансовых учреждения Соединенных Штатов — JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo — совокупно списали $5,6 млрд в виде безнадежных кредитов. Этот значительный объем списаний совпал с достижением нового исторического максимума по задолженности американских граждан по кредитным картам.

Согласно опубликованным отчетам о доходах за первый квартал, JPMorgan Chase зафиксировал чистые списания на сумму $2,3 млрд. Citigroup сообщила о чистых кредитных убытках в размере $2,2 млрд. Wells Fargo, в свою очередь, отчитался о чистых списаниях в размере $1,106 млрд за первые три месяца 2026 года.

JPMorgan Chase уточнил, что общие кредитные издержки по всей фирме составили $2,5 млрд, включая упомянутые $2,3 млрд чистых списаний. Citigroup отметила, что ее подразделение розничного банковского обслуживания в США сформировало резервы на возможные кредитные потери в размере $2,1 млрд. Из этой суммы $1,742 млрд пришлось на чистые кредитные убытки по брендированным картам и розничным услугам в США. Другие направления бизнеса Citi также внесли свой вклад в общий объем чистых кредитных убытков компании.

Экономическая устойчивость и риски

Несмотря на увеличение объема проблемных кредитов, генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон выразил уверенность в устойчивости экономики США. Он заявил:

«Экономика США оставалась устойчивой в этом квартале, потребители по-прежнему зарабатывают и тратят, а предприятия остаются здоровыми».

Даймон также выделил несколько факторов, поддерживающих эту устойчивость, включая рост фискальных стимулов, преимущества дерегулирования, инвестиции в искусственный интеллект и программы покупки активов Федеральной резервной системой.

В то же время, глава JPMorgan Chase указал на возрастающий комплекс рисков. Среди них — геополитическая напряженность и военные конфликты, волатильность цен на энергоносители, неопределенность в торговых отношениях, значительные глобальные бюджетные дефициты и завышенные цены на активы. Джейми Даймон подчеркнул, что, хотя невозможно предсказать, как эти риски и неопределенности проявятся в конечном итоге, они являются значительными и подтверждают необходимость подготовки компании к широкому спектру сценариев.

Wells Fargo сообщил, что его чистые списания в размере $1,106 млрд произошли на фоне формирования резервов на возможные кредитные потери, достигших $1,135 млрд.

Дополнительные данные Федеральной резервной системы США подтверждают рост потребительской задолженности: общий объем задолженности по кредитным картам и другим возобновляемым кредитам во всех коммерческих банках достиг $1,083 трлн к 1 апреля 2026 года. Это представляет собой увеличение по сравнению с $1,080 трлн неделей ранее и устанавливает новый исторический максимум.

Что это значит для крипторынка и инвесторов из РФ/СНГ?

Рост проблемных кредитов в традиционном банковском секторе США, особенно на фоне увеличения потребительской задолженности, может косвенно влиять на крипторынок. В условиях экономической неопределенности и потенциального ужесточения кредитной политики, инвесторы могут искать альтернативные активы, такие как криптовалюты, для сохранения капитала. Однако, если ситуация с проблемными кредитами усугубится и приведет к более широкому экономическому спаду, это может негативно сказаться на всех рисковых активах, включая цифровые валюты. Для инвесторов из РФ и СНГ важно отслеживать эти макроэкономические тенденции, поскольку они формируют глобальный финансовый ландшафт и могут влиять на динамику цен на криптовалюты.

Практическое замечание для майнеров

Хотя эта новость напрямую не связана с ASIC-майнингом, общая экономическая ситуация, характеризующаяся ростом проблемных кредитов и потребительской задолженности, может влиять на доступность капитала и стоимость электроэнергии в долгосрочной перспективе. Потенциальное замедление экономики или ужесточение монетарной политики может привести к снижению спроса на энергию и, возможно, к более выгодным тарифам для майнеров. Однако, в случае глубокого кризиса, может снизиться и общая покупательная способность, что отразится на цене криптовалют. Майнерам следует внимательно следить за макроэкономическими показателями и быть готовыми к изменению рыночных условий, оптимизируя свои операционные расходы и стратегии хеджирования.