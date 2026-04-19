Венчурные инвестиции в криптовалютные проекты становятся всё более сложными и избирательными. Эксперты объясняют, почему барьер для привлечения финансирования стал выше.

Криптовалютная индустрия переживает период повышенной избирательности со стороны венчурных инвесторов. Если ранее стартапы могли относительно легко привлекать финансирование, то сейчас требования к проектам существенно ужесточились. Это подтверждают интервью с представителями ведущих венчурных фондов, специализирующихся на криптовалютных инвестициях.

Основная причина изменения ситуации — общее охлаждение рынка криптовалют после бурного роста в 2021 году. Инвесторы стали более осторожными и предпочитают вкладывать средства только в проекты с чёткой бизнес-моделью, сильной командой и доказанной устойчивостью к рыночным колебаниям.

Ещё один фактор — усиление регуляторного давления в ключевых юрисдикциях, включая США и Европу. Это заставляет инвесторов более тщательно оценивать юридические риски, связанные с поддержкой криптовалютных стартапов.

Кроме того, изменились сами критерии оценки проектов. Если раньше важную роль играли такие факторы, как технологическая инновационность и потенциал роста, то сейчас акцент сместился на реальные показатели: доходность, пользовательскую базу и способность генерировать прибыль.

Что это значит

Для российских и СНГ-стартапов это означает необходимость более тщательной подготовки перед выходом на международный рынок. Проекты должны уделять особое внимание юридической чистоте, прозрачности бизнес-процессов и демонстрации реальных метрик. В условиях ужесточения конкуренции за инвестиции только действительно сильные и продуманные инициативы смогут привлечь внимание венчурных фондов.