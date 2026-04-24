Криптосообщество призывает SEC к ясности в регулировании DeFi-брокеров

Ведущие организации криптоиндустрии, включая DeFi Education Fund, обратились к Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с требованием формализовать и закрепить в официальных документах свое недавнее руководство, касающееся регулирования децентрализованных финансовых интерфейсов, часто называемых DeFi-брокерами. Этот шаг подчеркивает растущую потребность рынка в правовой определенности для участников децентрализованных финансов.

Инициатива DeFi Education Fund направлена на то, чтобы SEC прекратила практику выпуска неофициальных рекомендаций и вместо этого разработала четкие, общедоступные правила. В условиях динамичного развития сектора DeFi, отсутствие формализованных норм создает значительные риски как для разработчиков, так и для пользователей, препятствуя инновациям и затрудняя соблюдение законодательства. Участники рынка нуждаются в понимании того, какие операции считаются брокерскими, а какие нет, особенно в контексте децентрализованных протоколов, где традиционные определения часто неприменимы.

Проблема заключается в том, что SEC ранее выпускала лишь общие заявления или комментарии, которые не имели статуса официального регулирования. Это создает правовую неопределенность, поскольку такие заявления могут быть интерпретированы по-разному и не дают достаточной защиты от потенциальных судебных исков или регуляторных действий. Формализация руководства позволит установить единые стандарты и критерии, по которым будут оцениваться деятельность DeFi-проектов, что крайне важно для их долгосрочного развития и интеграции в мировую финансовую систему.

В контексте DeFi, «брокерские» функции могут быть распределены между различными компонентами протокола или даже полностью автоматизированы смарт-контрактами. Это затрудняет применение традиционных регуляторных рамок, разработанных для централизованных финансовых посредников. Поэтому криптосообщество настаивает на разработке специфического подхода, учитывающего уникальные особенности децентрализованных систем, а не на попытке «втиснуть» DeFi в существующие, не всегда подходящие категории.

«Мы призываем SEC предоставить четкие и формализованные рекомендации», — говорится в обращении, подчеркивая необходимость правовой определенности.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов и разработчиков из России и стран СНГ, активно участвующих в глобальном DeFi-рынке, формализация регулирования SEC имеет косвенное, но значимое влияние. Хотя российское законодательство в отношении криптовалют и DeFi находится на стадии формирования и имеет свои особенности, действия американского регулятора часто служат прецедентом или ориентиром для других юрисдикций. Четкие правила в США могут способствовать большей стабильности и предсказуемости на мировом рынке DeFi, что, в свою очередь, снизит риски для всех участников, включая тех, кто работает из СНГ.

Для майнеров, особенно тех, кто диверсифицирует свои активы, инвестируя в DeFi-проекты, ясность регулирования означает снижение рисков, связанных с потенциальными изменениями в статусе активов или платформ. Улучшение правовой базы может способствовать притоку институционального капитала в DeFi, что потенциально увеличит ликвидность и капитализацию рынка, а значит, и стоимость активов, которые могут быть получены через майнинг. В целом, это шаг к более зрелому и предсказуемому крипторынку, что выгодно всем его участникам.