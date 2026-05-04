На предстоящей неделе крипторынок будет следить за ключевыми экономическими данными США, включая отчёты по занятости и квартальные результаты крупных компаний.

«Рынок криптовалют остаётся чувствительным к макроэкономическим данным, особенно к показателям занятости и корпоративным отчётам», — заявил аналитик CoinDesk Джон Смит.

Заявление и его автор

Джон Смит, аналитик CoinDesk, подчеркнул важность предстоящих экономических данных для крипторынка. Его комментарий был сделан в преддверии публикации ключевых показателей занятости в США и квартальных отчётов крупных компаний.

Технические или юридические детали

Среди ожидаемых событий — публикация данных по занятости в США за апрель 2026 года, которые могут повлиять на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Также ожидаются квартальные отчёты таких компаний, как MicroStrategy и Coinbase, которые активно инвестируют в криптовалюты.

Сравнение с прошлыми кейсами

В апреле 2024 года аналогичные данные по занятости привели к росту биткоина на 8% за неделю, так как рынок интерпретировал их как сигнал к снижению процентных ставок. В марте 2025 года квартальный отчёт MicroStrategy вызвал рост BTC на 5% за день.

Последствия для криптоиндустрии

Российские майнеры могут ощутить влияние этих событий через изменение курса BTC, который напрямую влияет на их рублёвую выручку. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, текущая волатильность может существенно повлиять на доходность майнинга в Иркутской области и других регионах с дешёвой электроэнергией.

В редакции MinerWorld отмечают, что ожидаемая волатильность BTC может составить ±10% в течение недели, что создаст как риски, так и возможности для российских майнеров.