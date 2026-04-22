В США представлен двухпартийный законопроект PACE, который предоставит финтех- и криптокомпаниям прямой доступ к платежным системам Федеральной резервной системы. Это устранит посредников и снизит комиссии, стимулируя инновации в финансовом секторе.

Новый законопроект PACE: революция в платежах США

В Соединенных Штатах Америки представлен двухпартийный законопроект, получивший название Payments Access and Consumer Efficiency Act (PACE). Его инициаторами выступили члены Палаты представителей Янг Ким и Сэм Ликкардо. Основная цель документа — предоставить финтех-компаниям и участникам криптовалютного рынка прямой доступ к ключевым платежным системам Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это значительный шаг к модернизации финансовой инфраструктуры страны, который может существенно изменить ландшафт расчетов.

В настоящее время только традиционные банки имеют прямой доступ к платежным системам ФРС, таким как Fedwire, FedNow и FedACH. Небанковские финансовые учреждения вынуждены использовать посреднические услуги банков, что приводит к значительным комиссиям. Согласно информационной справке к законопроекту, эти наценки могут в сотни раз превышать тарифы самой ФРС. Законопроект PACE призван устранить эту несправедливость, открывая двери для более эффективных и экономичных платежных решений.

Механизм и требования для участников рынка

Законопроект PACE предусматривает создание специальной системы, в рамках которой небанковские провайдеры платежных услуг смогут регистрироваться и получать прямой доступ к системам ФРС. Контроль за этой структурой будет осуществлять Управление контролера денежного обращения (OCC) США. Важно отметить, что регистрация будет добровольной, что предоставляет компаниям гибкость в выборе модели работы.

Компании, получившие авторизацию, будут обязаны соблюдать строгие требования. В частности, им предстоит поддерживать резервы в безопасных и ликвидных активах в соотношении один к одному, что гарантирует стабильность и надежность их операций. Кроме того, на них будут распространяться стандарты управления рисками и требования к ведению документации, аналогичные тем, что применяются к традиционным финансовым учреждениям. Эта инициатива соответствует концепции «узких мастер-счетов», которую ранее продвигал член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

Реакция индустрии и дальнейшие перспективы

Представление законопроекта PACE совпало с другими важными законодательными инициативами, такими как GENIUS Act, направленный на регулирование стейблкоинов. Однако PACE Act фокусируется исключительно на инфраструктурных аспектах, не затрагивая структуру рынка или классификацию токенов. Это подчеркивает его роль как фундаментального изменения в доступе к базовым финансовым услугам.

Криптовалютная индустрия активно поддержала новый законопроект. Такие ведущие отраслевые организации, как Blockchain Association, Crypto Council for Innovation, Financial Technology Association и Digital Chamber, выразили одобрение инициативе. Генеральный директор Blockchain Association Саммер Мерсингер назвала это «важным шагом вперед», отметив, что провайдеры цифровых активов долгое время были «отрезаны» от финансовой инфраструктуры, доступной их конкурентам.

«Мы можем снизить бремя банковских комиссий, которое несут слишком многие американские семьи, открыв более широкий доступ к инновационным платежным системам, обеспечивающим более дешевое, быстрое и надежное обслуживание», — заявил конгрессмен Сэм Ликкардо.

Теперь законопроект будет направлен в профильный комитет для дальнейшего рассмотрения. Ожидается, что традиционные банковские лоббисты могут выступить против этих изменений, поскольку они снижают их роль в качестве посредников и потенциально уменьшают их доходы от комиссий. Тем не менее, принятие PACE Act стало бы значительной победой для финтех- и криптоиндустрии, способствуя инновациям и снижению затрат для конечных потребителей.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для участников крипторынка из России и стран СНГ прямое влияние данного законопроекта минимально, поскольку он регулирует внутреннюю финансовую систему США. Однако это событие является важным индикатором глобальных тенденций. Оно демонстрирует растущее признание криптовалютных и финтех-компаний в традиционной финансовой системе одной из крупнейших экономик мира. Подобные шаги в США могут послужить прецедентом и стимулировать другие страны к пересмотру своих подходов к регулированию и интеграции инновационных финансовых технологий. Это также может косвенно повлиять на развитие международных платежных систем и стандартов, что в долгосрочной перспективе может упростить трансграничные операции с криптовалютами.