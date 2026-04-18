В начале 2026 года компании, специализирующиеся на искусственном интеллекте (ИИ), привлекли рекордные $242 млрд, что составило 80% от общего объёма глобальных венчурных инвестиций. По прогнозам аналитической компании Gartner, общие расходы на ИИ в этом году достигнут $2,52 трлн. Такие цифры свидетельствуют о значительном смещении фокуса инвесторов в сторону технологий, связанных с искусственным интеллектом.

Этот тренд оказывает серьёзное влияние на криптовалютную индустрию, которая традиционно привлекала значительные объёмы венчурного финансирования. Криптокомпании вынуждены искать новые подходы к привлечению инвестиций, чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях доминирования ИИ.

Одним из таких подходов стало активное внедрение технологий искусственного интеллекта в собственные продукты и сервисы. Например, некоторые криптобиржи начали использовать ИИ для улучшения алгоритмов торговли и анализа рынка. Децентрализованные финансы (DeFi) также активно интегрируют ИИ для оптимизации процессов управления рисками и повышения эффективности смарт-контрактов.

Кроме того, криптокомпании всё чаще обращаются к альтернативным источникам финансирования, таким как токенизация активов и выпуск собственных токенов. Это позволяет им привлекать капитал напрямую от инвесторов, минуя традиционные венчурные фонды, которые всё больше сосредоточены на ИИ.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов это означает, что криптовалютная индустрия продолжает развиваться, несмотря на конкуренцию со стороны ИИ. Однако для успешного инвестирования в криптопроекты теперь важно учитывать их способность интегрировать передовые технологии, включая искусственный интеллект. Это может стать ключевым фактором для привлечения финансирования и долгосрочного успеха проектов.