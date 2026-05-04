Крупнейшие криптобиржи Южной Кореи предупреждают, что новые AML-правила могут привести к 5,4 млн отчётов о подозрительных операциях в год.

Криптобиржи Южной Кореи выразили обеспокоенность по поводу новых правил AML (борьба с отмыванием денег), которые могут привести к увеличению числа отчётов о подозрительных операциях до 5,4 млн в год, сообщает Yonhap.

Ассоциация цифровых активов DAXA, представляющая интересы крупнейших криптобирж страны, заявила, что предложенные правила могут значительно увеличить нагрузку на операторов. "Мы считаем, что новые требования чрезмерно строги и могут привести к неоправданному увеличению административной нагрузки", — заявил представитель DAXA.

Согласно предложенным правилам, криптобиржи обязаны сообщать о всех транзакциях, превышающих 10 млн вон (по курсу ЦБ РФ около 70 тыс. рублей). Это включает не только финансовые операции, но и любые действия, которые могут быть интерпретированы как подозрительные.

В 2023 году южнокорейские криптобиржи уже столкнулись с ужесточением регулирования, когда были введены обязательные проверки KYC (знай своего клиента). Однако новые правила AML значительно превосходят предыдущие требования по объёму отчётности.

В редакции MinerWorld отмечают, что подобные меры могут привести к снижению активности на крипторынке Южной Кореи, что уже наблюдалось в России после введения аналогичных правил в рамках закона о цифровых финансовых активах. Российские майнеры и инвесторы также сталкиваются с необходимостью предоставления отчётов о подозрительных операциях, что увеличивает административные издержки.

Новые правила могут повлиять на стоимость обслуживания криптобирж, что в конечном итоге скажется на комиссиях для пользователей. Это особенно актуально для российских инвесторов, которые часто используют южнокорейские платформы для торговли криптовалютой.