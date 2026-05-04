Ричард Тенг, руководитель Binance, считает, что криптобиржи могут занять до 1% рынка финансовых услуг, что эквивалентно $370 трлн. Сейчас их доля составляет лишь 0,15%.

Криптобиржи могут вырасти до $370 трлн — прогноз главы Binance

Ричард Тенг, глава Binance, прогнозирует, что криптобиржи могут достичь капитализации в $370 трлн, если займут хотя бы 1% рынка финансовых услуг. Сейчас их доля составляет лишь 0,15% от общего объёма финансового сектора, оцениваемого в $36 трлн.

Хронология событий

С октября 2023 года крипторынок переживает спад: общая капитализация снизилась на 15%, а активность трейдеров замедлилась. Несмотря на умеренное восстановление в последние недели, рынок всё ещё далёк от предыдущих максимумов. Ричард Тенг опубликовал аналитический отчёт в социальной сети X, где сравнил потенциал криптобирж с традиционными финансовыми рынками. Подробнее — майнеры Bitmain.

Ключевые цифры и метрики

  • Общий объём рынка финансовых услуг — $36 трлн.
  • Глобальные платежи — $788 трлн.
  • Социальные сети — $208 трлн.
  • Текущая капитализация криптобирж — $55 млрд.
  • Потенциальный рост до $370 трлн при захвате 1% рынка.

Что говорят участники рынка

Ричард Тенг заявил: «Возможности стремительно расширяются. Даже минимальное внедрение в эти сектора может стимулировать трансформационный рост криптовалют». Аналитики отмечают, что для достижения таких показателей необходимы значительные усилия по нормативно-правовому регулированию и развитию инфраструктуры.

Российский угол

В России, где стоимость электроэнергии в промышленных зонах Иркутской области и Красноярского края составляет около 3-5 ₽/кВт·ч, майнинг продолжает оставаться прибыльным. Однако, согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», криптобиржи должны быть зарегистрированы в реестре ФНС. Это создаёт дополнительные барьеры для их масштабирования. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, потенциальный рост криптобирж до $370 трлн может существенно повлиять на российский рынок, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на модели MicroBT.

В редакции MinerWorld отмечают, что даже частичное внедрение криптотехнологий в традиционные финансовые сектора может увеличить доходность майнинга на 20-30%, особенно в условиях текущих тарифов на электроэнергию.

Итог

Потенциал криптобирж огромен, но для его реализации необходимы значительные усилия по регулированию и развитию инфраструктуры. Российский рынок, благодаря дешёвой электроэнергии и развивающейся нормативной базе, может стать важным игроком в этом процессе. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на майнинг-хостинг в дата-центре.

Частые вопросы

Какой потенциал роста у криптобирж?
Ричард Тенг прогнозирует рост до $370 трлн при захвате 1% рынка финансовых услуг.
Какая текущая доля криптобирж на рынке?
Сейчас криптобиржи занимают лишь 0,15% от общего объёма финансового сектора.
Как это повлияет на российский рынок?
Рост криптобирж может увеличить доходность майнинга на 20-30%, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией.

