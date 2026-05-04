Ричард Тенг, глава Binance, прогнозирует, что криптобиржи могут достичь капитализации в $370 трлн, если займут хотя бы 1% рынка финансовых услуг. Сейчас их доля составляет лишь 0,15% от общего объёма финансового сектора, оцениваемого в $36 трлн.

Хронология событий

С октября 2023 года крипторынок переживает спад: общая капитализация снизилась на 15%, а активность трейдеров замедлилась. Несмотря на умеренное восстановление в последние недели, рынок всё ещё далёк от предыдущих максимумов. Ричард Тенг опубликовал аналитический отчёт в социальной сети X, где сравнил потенциал криптобирж с традиционными финансовыми рынками.

Ключевые цифры и метрики

Общий объём рынка финансовых услуг — $36 трлн.

Глобальные платежи — $788 трлн.

Социальные сети — $208 трлн.

Текущая капитализация криптобирж — $55 млрд.

Потенциальный рост до $370 трлн при захвате 1% рынка.

Что говорят участники рынка

Ричард Тенг заявил: «Возможности стремительно расширяются. Даже минимальное внедрение в эти сектора может стимулировать трансформационный рост криптовалют». Аналитики отмечают, что для достижения таких показателей необходимы значительные усилия по нормативно-правовому регулированию и развитию инфраструктуры.

Российский угол

В России, где стоимость электроэнергии в промышленных зонах Иркутской области и Красноярского края составляет около 3-5 ₽/кВт·ч, майнинг продолжает оставаться прибыльным. Однако, согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», криптобиржи должны быть зарегистрированы в реестре ФНС. Это создаёт дополнительные барьеры для их масштабирования. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, потенциальный рост криптобирж до $370 трлн может существенно повлиять на российский рынок, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией.

Итог

Потенциал криптобирж огромен, но для его реализации необходимы значительные усилия по регулированию и развитию инфраструктуры. Российский рынок, благодаря дешёвой электроэнергии и развивающейся нормативной базе, может стать важным игроком в этом процессе.