Эксперт Чен утверждает, что текущие меры безопасности на криптовалютных биржах во многом имитируют активность, а не обеспечивают реальную защиту. Он подчеркивает острую необходимость ужесточения регулирования и надзора для формирования доверия институциональных инвесторов.

Криптобиржи и безопасность: почему Уолл-стрит не доверяет обещаниям

По мнению эксперта Чена, текущая ситуация с безопасностью на криптовалютных биржах в значительной степени является имитацией реальных действий, а не полноценной защитой активов. Он подчеркивает, что для привлечения серьезных институциональных инвесторов с Уолл-стрит необходимы гораздо более строгие меры контроля и регулирования. Без этого, концепция «бездоверительной» безопасности, столь популярная в криптосообществе, не находит отклика у традиционных финансовых игроков, привыкших к высоким стандартам надзора и ответственности.

Чен утверждает, что многие заявления о надежности и защищенности криптоплатформ остаются лишь словами, не подкрепленными достаточными гарантиями и прозрачностью. Традиционные финансовые институты, такие как банки и инвестиционные фонды, оперируют в условиях жесткого регулирования, где каждый шаг подвергается аудиту, а ответственность за сохранность клиентских средств четко определена. В криптоиндустрии, несмотря на ее технологические преимущества, отсутствие унифицированных и обязательных стандартов безопасности создает серьезные барьеры для массового принятия.

Проблема усугубляется частыми инцидентами взломов и краж, которые подрывают доверие к отрасли в целом. Хотя многие биржи заявляют о внедрении передовых технологий шифрования и многофакторной аутентификации, реальная практика показывает, что уязвимости остаются. Для институциональных инвесторов, управляющих миллиардами долларов, риск потери активов из-за недостаточной безопасности или недобросовестности операторов является неприемлемым. Они ожидают не только технологической защиты, но и юридических гарантий, страхования и четких механизмов возмещения ущерба, которые пока не являются стандартом для большинства криптобирж.

В контексте глобального финансового рынка, где Уолл-стрит играет ключевую роль, отсутствие «доверительной» безопасности, подкрепленной регуляторным надзором, становится основным препятствием для интеграции криптовалют. Институционалы не готовы полагаться исключительно на «код» и децентрализованные принципы, когда речь идет о сохранности крупных капиталов. Им нужны гарантии, аналогичные тем, что предоставляются в традиционной финансовой системе, где регуляторы, такие как SEC или FINRA, устанавливают строгие правила и обеспечивают их соблюдение.

«Безопасность криптобирж — это в основном театр», — отмечает Чен, подчеркивая необходимость более решительных действий.

Что это значит для рынка РФ и СНГ

Это означает, что индустрии необходимо перейти от саморегулирования и деклараций к реальному внедрению стандартов, которые будут признаны и приняты традиционным финансовым сектором. Это включает в себя не только технические аспекты, но и корпоративное управление, прозрачность операций, аудит и четкие протоколы реагирования на инциденты.

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ, где вопросы регулирования криптовалют также находятся в активной фазе обсуждения, позиция Уолл-стрит является важным индикатором. Отсутствие доверия со стороны крупных институциональных игроков к безопасности криптобирж может замедлить приток капитала в отрасль и усложнить процесс легализации и интеграции цифровых активов в национальные экономики. Это также подчеркивает необходимость для местных регуляторов разрабатывать четкие и строгие правила для криптоплатформ, чтобы защитить инвесторов и создать условия для устойчивого развития рынка. Для майнеров это означает, что выбор надежной биржи для обмена и хранения активов становится еще более критичным, поскольку риски, связанные с безопасностью, остаются высокими. В условиях ужесточения регулирования, биржи, которые смогут продемонстрировать высокий уровень соответствия и безопасности, получат значительное конкурентное преимущество.