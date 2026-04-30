Сенатор Том Тиллс настаивает на голосовании по криптобиллю CLARITY, который может повлиять на регулирование цифровых активов в США и за их пределами.

Республиканский сенатор Том Тиллс заявил о необходимости срочного голосования по законопроекту CLARITY, который уже несколько месяцев находится в подвешенном состоянии. По его словам, документ существенно продвинулся в разработке и готов к рассмотрению Сенатом.

Хронология событий

Законопроект CLARITY был представлен в Сенате США в начале 2024 года как ответ на растущие вызовы в регулировании криптовалют. Его цель — установить чёткие правила для цифровых активов, включая майнинг, торговлю и налогообложение. Однако с марта 2024 года документ застрял в комитете по банковским делам, где обсуждались поправки.

Ключевые цифры и метрики

Согласно данным CoinGecko, объём крипторынка США превышает $1 трлн, что составляет около 30% глобального рынка. При этом отсутствие чёткого регулирования приводит к ежегодным потерям $10 млрд из-за ухода компаний в другие юрисдикции. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это эквивалентно 900-950 млрд ₽.

Что говорят участники рынка

«Мы сделали большой шаг вперёд, и сейчас самое время проголосовать», — заявил Том Тиллс. Его поддержали представители Coinbase и Kraken, отметив, что законопроект может стать катализатором для развития индустрии.

Российский угол

В России регулирование криптовалют уже частично закреплено в ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах». Однако, в отличие от США, где акцент делается на защите прав инвесторов, российское законодательство больше ориентировано на контроль за операциями. Например, майнинг в Иркутской области, где тарифы на электроэнергию составляют около 3-5 ₽/кВт·ч, продолжает развиваться, несмотря на ограничения.

В редакции MinerWorld отмечают, что принятие CLARITY может повлиять на российский рынок, особенно в части экспорта майнингового оборудования и привлечения иностранных инвестиций.

Итог

Сенатор Тиллс настаивает на скорейшем голосовании по законопроекту CLARITY, который может стать ключевым шагом в регулировании крипторынка США. Его принятие способно повлиять не только на американскую индустрию, но и на глобальные тренды, включая Россию.