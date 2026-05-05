Шесть бывших игроков «Севильи» обвинены в организации NFT-мошенничества на €24 млн. Суд Барселоны начал расследование схемы, которая привлекла более 1000 инвесторов.

Как NFT-проекты стали инструментом для крупных афер? Суд Барселоны начал рассмотрение дела против шести бывших футболистов «Севильи», обвиняемых в организации криптовалютного мошенничества с использованием невзаимозаменяемых токенов (NFT). Общий ущерб оценивается в €24 млн, что по курсу ЦБ РФ составляет около 2,3 млрд рублей.

Триггер события

Испанская прокуратура утверждает, что бывшие футболисты создали NFT-проект, который позиционировался как инвестиционная возможность с гарантированной доходностью. Они привлекли более 1000 инвесторов, обещая высокие прибыли от продажи цифровых активов. Однако вместо этого средства были выведены на счета подконтрольных компаний и использованы для личного обогащения.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Это не первый случай, когда спортсмены оказываются замешаны в криптоаферах. В 2022 году бывший баскетболист NBA Пол Пирс заплатил $1,4 млн штрафа за продвижение мошеннических токенов. В 2023 году бразильский футболист Неймар стал фигурантом дела о незаконной рекламе криптопроекта. Однако масштаб текущего дела превышает предыдущие инциденты в 2-3 раза.

Цифры, которые меняют картину

Общий ущерб: €24 млн (2,3 млрд рублей по курсу ЦБ РФ)

Количество пострадавших: более 1000 инвесторов

Средний чек на одного инвестора: €24 000

Срок расследования: начато в марте 2024 года

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Дело может повлиять на регулирование NFT-проектов в ЕС. В России, где уже действует ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», подобные инциденты могут ускорить принятие дополнительных мер контроля за криптовалютными операциями. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные случаи снижают доверие к NFT-рынку, что может привести к сокращению инвестиций в сектор на 15-20% в ближайшие полгода.

Для российских инвесторов это сигнал к более тщательной проверке проектов, особенно тех, что связаны с публичными лицами. Учитывая текущий курс рубля и налоговые обязательства (НДФЛ 13-15%), подобные инвестиции требуют особой осторожности.