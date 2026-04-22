Kraken призывает к упрощению налоговой отчетности по криптовалютам

Криптовалютная биржа Kraken активно выступает за существенное упрощение налогового законодательства США в отношении цифровых активов. Представители компании предложили ввести так называемое исключение de minimis, которое позволит пользователям не отчитываться о небольших прибылях от операций с криптовалютами. Эта инициатива направлена на сокращение административной нагрузки как на самих налогоплательщиков, так и на Налоговую службу США (IRS), которая, по оценкам Kraken, ежегодно обрабатывает миллионы избыточных форм.

Предложение Kraken включает два ключевых изменения. Первое — это введение порога de minimis, который освободит пользователей от необходимости сообщать о незначительных прибылях, полученных от продажи или обмена криптовалют. Второе изменение касается отсрочки вступления в силу новых правил отчетности для брокеров, предусмотренных Законом об инвестициях в инфраструктуру (IIJA), до 2026 года. Изначально эти правила должны были начать действовать с 2025 года, но Kraken настаивает на переносе срока, чтобы дать индустрии и регуляторам достаточно времени для адаптации и разработки четких руководств.

Детали предложения и его обоснование

Согласно текущему законодательству США, любое событие, связанное с продажей или обменом криптовалюты, даже если прибыль составляет всего несколько центов, требует заполнения и подачи соответствующей налоговой формы. Это создает огромный объем бумажной работы для обычных пользователей, которые могут совершать множество мелких транзакций, например, при оплате товаров или услуг, использовании децентрализованных приложений (dApps) или обмене токенов. Kraken утверждает, что такой подход неэффективен и непропорционален, поскольку затраты на отчетность часто превышают потенциальные налоговые поступления.

«Миллионы ненужных форм ежегодно подаются из-за текущих правил налогообложения криптовалют», — отмечают представители Kraken, подчеркивая важность реформы.

Предложение о переносе срока вступления в силу новых правил для брокеров до 2026 года также имеет под собой веские основания. Закон IIJA требует от криптоброкеров, включая биржи, сообщать в IRS о транзакциях клиентов, аналогично тому, как это делают традиционные финансовые учреждения. Однако специфика криптовалютного рынка, его децентрализованный характер и разнообразие активов создают уникальные технические и юридические сложности для реализации этих требований. Дополнительный год позволит разработать более адекватные и реализуемые стандарты отчетности, избегая при этом потенциальных ошибок и путаницы.

Международный контекст и практические рекомендации для майнеров

Идея исключения de minimis не нова и уже применяется в некоторых других юрисдикциях для традиционных активов. Внедрение такого подхода в США могло бы стать важным шагом к более прагматичному и эффективному регулированию крипторынка. Это также может послужить прецедентом для других стран, включая государства СНГ, которые только формируют свои подходы к налогообложению цифровых активов. В России, например, вопрос налогообложения криптовалют все еще находится в стадии активного обсуждения, и подобные инициативы могут быть учтены при разработке окончательной нормативной базы.

Для майнеров, особенно тех, кто работает в России и СНГ, важно следить за развитием налогового законодательства. Хотя предложение Kraken напрямую касается США, оно отражает общую тенденцию к поиску баланса между государственными интересами и удобством пользователей. Если подобные упрощения будут приняты, это может снизить административную нагрузку и для майнеров, которые часто совершают множество мелких транзакций при обмене намайненных монет или оплате услуг. Пока же рекомендуется вести детальный учет всех операций с криптовалютами, чтобы быть готовым к любым требованиям налоговых органов.

Что это значит для российского и СНГ-рынка?

Хотя инициатива Kraken направлена на американское законодательство, она имеет косвенное значение для крипторынка России и стран СНГ. Предложение о введении порога de minimis и отсрочке новых правил отчетности демонстрирует стремление к более разумному и менее обременительному регулированию криптовалют. Если США, как один из крупнейших рынков, примет эти изменения, это может создать прецедент и повлиять на подходы к налогообложению цифровых активов в других юрисдикциях. Для российских и СНГ-инвесторов и майнеров это означает потенциальное снижение бюрократической нагрузки в будущем, если их правительства решат последовать примеру и упростить отчетность по незначительным крипто-операциям. Пока же важно помнить о необходимости декларирования доходов от операций с криптовалютами в соответствии с действующим местным законодательством.