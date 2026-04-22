Криптовалютная биржа Kraken столкнулась с колоссальной нагрузкой, подав 56 миллионов налоговых форм за 2025 год. Почти треть из них касалась транзакций на сумму менее одного доллара, что подчеркивает проблему отсутствия минимального порога для налогообложения криптоактивов.

Масштаб налоговой отчетности Kraken

Крупная криптовалютная биржа Kraken столкнулась с беспрецедентной нагрузкой, подав ошеломляющие 56 миллионов налоговых форм, касающихся криптовалютных операций клиентов за 2025 налоговый год. Эти данные ярко демонстрируют колоссальный объем отчетности, который ложится на плечи криптокомпаний в условиях отсутствия четких регуляторных норм и минимальных порогов для налогообложения цифровых активов. Примечательно, что почти треть от общего числа этих форм, а именно 18 миллионов, были связаны с транзакциями, сумма которых не превышала одного доллара США. Это указывает на серьезные проблемы, с которыми сталкиваются как биржи, так и налоговые органы при обработке микротранзакций.

Основной причиной такого положения дел является отсутствие так называемого правила de minimis — минимального порога, ниже которого транзакции освобождаются от налоговой отчетности. В традиционных финансовых системах подобные исключения широко применяются, значительно упрощая процесс для всех участников. Однако в сфере криптовалют, где пользователи могут совершать множество мелких операций, получать незначительные вознаграждения за стейкинг или аирдропы, каждая такая транзакция требует отдельной фиксации и отчетности. Это приводит к экспоненциальному росту бюрократической нагрузки и затрат.

Последствия для индустрии и пользователей

Подобная ситуация создает значительные операционные издержки для криптовалютных платформ, которые вынуждены инвестировать огромные ресурсы в разработку и поддержание сложных систем для сбора, обработки и подачи налоговой информации. Эти затраты в конечном итоге могут быть переложены на конечных пользователей через комиссии или другие сборы. Кроме того, отсутствие порога de minimis усложняет жизнь и самим налогоплательщикам, которым приходится отслеживать и отчитываться даже за самые незначительные операции, что часто требует использования специализированного налогового ПО или услуг консультантов.

Проблема усугубляется тем, что вознаграждения за стейкинг и другие формы криптодохода часто облагаются налогом в момент их получения, а не в момент продажи. Это означает, что пользователи должны отслеживать рыночную стоимость каждой полученной единицы криптовалюты в момент ее поступления, что крайне сложно при частых и мелких начислениях. В результате, многие пользователи могут непреднамеренно нарушать налоговое законодательство из-за сложности и запутанности требований.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Хотя российское и законодательство стран СНГ в отношении криптовалют находится на стадии формирования и пока не достигло такого уровня детализации, как в США, опыт Kraken служит важным предупреждением. Отсутствие четких правил и минимальных порогов для налогообложения криптовалютных операций может привести к аналогичным проблемам и в нашем регионе. Для российских пользователей и майнеров это означает необходимость внимательно следить за развитием законодательства. Уже сейчас рекомендуется вести подробный учет всех своих криптовалютных транзакций, включая майнинг, стейкинг, обмены и продажи, чтобы в будущем быть готовым к потенциальным налоговым требованиям. Игнорирование этих аспектов может привести к штрафам и другим юридическим последствиям. Майнерам, в частности, следует фиксировать каждую выплату от пулов, учитывая ее стоимость на момент получения, что является аналогом вознаграждений за стейкинг в контексте налогообложения.