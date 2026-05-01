Ethereum вновь преодолел уровень $2300, но координационная атака на кошельки вызвала новые волнения на и без того нестабильном рынке. Сотни кошельков, включая неактивные с 2019 года, были опустошены одним адресом. Что это значит для курса ETH и российских инвесторов?

Триггер события

1 мая 2026 года BSCN сообщил о координационной атаке на Ethereum. Сотни кошельков, включая неактивные с 2019 года, были опустошены одним адресом. Исследователи безопасности активно отслеживают адрес и потоки средств, активность всё ещё продолжается.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В мае 2024 года аналогичная атака на Ethereum привела к падению курса на 15% за неделю. Однако тогда рынок восстановился через месяц благодаря быстрому устранению уязвимости. В 2022 году атака на Binance Smart Chain вызвала падение курса BNB на 20%, но рынок восстановился через две недели.

Цифры, которые меняют картину

Курс ETH сейчас находится на уровне $2300, чуть ниже SMA 5 ($2308), SMA 10 ($2320) и SMA 21 ($2312). Критически важный уровень поддержки — $2200. Если ETH удержится выше этого уровня, курс может стабилизироваться выше $2300 и повторно протестировать $2400. Консолидация выше $2400 открывает путь к восстановлению до $2700.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Если причина уязвимости не будет быстро устранена, премии за безопасность сузятся, а ротация активов ускорится. В редакции MinerWorld отмечают, что российские инвесторы могут столкнуться с дополнительными рисками из-за ужесточения регулирования ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

Российский контекст: промышленные майнинг-площадки в Иркутской области с тарифами на электроэнергию около 3-5 ₽/кВт·ч могут столкнуться с дополнительными трудностями из-за ужесточения регулирования ФЗ-259.