Короткие позиции на биткоине обошлись трейдерам в $300 млн за сутки

Резкий рост биткоина до $80 000 привёл к ликвидации коротких позиций на $300 млн за 24 часа. Основные потери пришлись на крупные биржи Binance и OKX.

За последние сутки биткоин преодолел психологически важный уровень в $80 000, что спровоцировало массовую ликвидацию коротких позиций. Общий объём убытков составил $300 млн, причём большая часть пришлась на трейдеров, открывших шорты на крупнейших криптобиржах.

Что зафиксировано

Согласно данным аналитического сервиса Coinglass, за 24 часа было ликвидировано коротких позиций на сумму $300 млн. Основные потери зафиксированы на платформах Binance ($120 млн) и OKX ($90 млн). При этом общий объём ликвидаций по всем криптовалютам превысил $400 млн. Подробнее — оборудование Bitmain.

Причины

Рост биткоина до $80 000 стал результатом сочетания нескольких факторов. Во-первых, на рынок вышли крупные институциональные инвесторы, увеличившие объёмы покупок. Во-вторых, активизировались розничные трейдеры, ожидавшие прорыва ключевого уровня сопротивления. В-третьих, снизилась волатильность на традиционных рынках, что сделало криптовалюты более привлекательными для краткосрочных спекуляций.

Цифры и метрики

  • Объём ликвидаций коротких позиций: $300 млн
  • Доля Binance в общих потерях: 40% ($120 млн)
  • Доля OKX в общих потерях: 30% ($90 млн)
  • Общий объём ликвидаций по всем криптовалютам: $400 млн
  • Цена биткоина на момент ликвидаций: $80 000

Что будет дальше

В ближайшие дни рынок может продолжить рост, так как крупные игроки стараются зафиксировать прибыль от коротких позиций. Однако возможны коррекции, особенно если институциональные инвесторы начнут фиксировать прибыль. По нашей оценке, уровень $85 000 станет следующим ключевым ориентиром для рынка. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на майнеры Whatsminer.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров текущая ситуация открывает возможности для увеличения доходности. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 выручка от добычи биткоина в рублях достигает рекордных значений. Однако важно учитывать ограничения Минэнерго по майнингу в южных регионах, где энергопотребление уже близко к предельным значениям.

В целом, текущая динамика рынка подтверждает, что биткоин продолжает оставаться ключевым активом в криптоиндустрии, несмотря на периодические коррекции и высокую волатильность. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на размещение оборудования на промышленной площадке.

Частые вопросы

Как рост биткоина повлияет на доходы российских майнеров?
При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 выручка российских майнеров в рублях достигает рекордных значений, что делает добычу биткоина более прибыльной.
Какие биржи понесли наибольшие потери от ликвидаций?
Основные потери пришлись на биржи Binance ($120 млн) и OKX ($90 млн), что составляет 70% от общего объёма ликвидаций.
Какие факторы вызвали рост биткоина до $80 000?
Рост биткоина до $80 000 вызван выходом на рынок крупных институциональных инвесторов, активностью розничных трейдеров и снижением волатильности на традиционных рынках.

