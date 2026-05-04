За последние сутки биткоин преодолел психологически важный уровень в $80 000, что спровоцировало массовую ликвидацию коротких позиций. Общий объём убытков составил $300 млн, причём большая часть пришлась на трейдеров, открывших шорты на крупнейших криптобиржах.

Согласно данным аналитического сервиса Coinglass, за 24 часа было ликвидировано коротких позиций на сумму $300 млн. Основные потери зафиксированы на платформах Binance ($120 млн) и OKX ($90 млн). При этом общий объём ликвидаций по всем криптовалютам превысил $400 млн.

Рост биткоина до $80 000 стал результатом сочетания нескольких факторов. Во-первых, на рынок вышли крупные институциональные инвесторы, увеличившие объёмы покупок. Во-вторых, активизировались розничные трейдеры, ожидавшие прорыва ключевого уровня сопротивления. В-третьих, снизилась волатильность на традиционных рынках, что сделало криптовалюты более привлекательными для краткосрочных спекуляций.

В ближайшие дни рынок может продолжить рост, так как крупные игроки стараются зафиксировать прибыль от коротких позиций. Однако возможны коррекции, особенно если институциональные инвесторы начнут фиксировать прибыль. По нашей оценке, уровень $85 000 станет следующим ключевым ориентиром для рынка.

Для российских майнеров текущая ситуация открывает возможности для увеличения доходности. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 выручка от добычи биткоина в рублях достигает рекордных значений. Однако важно учитывать ограничения Минэнерго по майнингу в южных регионах, где энергопотребление уже близко к предельным значениям.

В целом, текущая динамика рынка подтверждает, что биткоин продолжает оставаться ключевым активом в криптоиндустрии, несмотря на периодические коррекции и высокую волатильность.