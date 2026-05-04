Компания World Liberty, связанная с Дональдом Трампом, подала иск против Джастина Сана, создателя блокчейна TRON. В заявлении утверждается, что Сан занимался короткими продажами, подставными покупками и клеветой. Это ответный шаг после того, как сам Сан ранее подал иск против World Liberty за нарушение контракта.

Развёрнуто по фактам

World Liberty подала иск в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка 4 мая 2026 года. Компания утверждает, что Сан использовал подставные лица для покупки акций и занимался короткими продажами, чтобы искусственно снизить их стоимость. Кроме того, World Liberty обвиняет Сана в распространении ложной информации о компании в публичных выступлениях и интервью.

Что говорят данные

Конфликт начался в марте 2026 года, когда Сан подал иск против World Liberty за нарушение контракта на сумму $50 млн. По его словам, компания не выполнила обязательства по продвижению проектов TRON. В ответ World Liberty заявила, что Сан сам нарушил условия соглашения, что привело к финансовым потерям.

Прогноз и риски

Суд может затянуться на несколько месяцев, учитывая сложность взаимных претензий. Если World Liberty выиграет дело, это может повлиять на репутацию Сана и TRON. Однако в редакции MinerWorld отмечают, что подобные судебные разбирательства редко доходят до финального решения и чаще завершаются мировым соглашением.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских инвесторов и майнеров конфликт может иметь косвенные последствия. TRON активно используется в России для транзакций и смарт-контрактов, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край. Если репутация сети пострадает, это может повлиять на её популярность среди местных пользователей.