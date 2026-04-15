Комитет Госдумы предложил смягчить регулирование крипторынка

Комитет Государственной Думы по защите конкуренции выступил с инициативой по пересмотру и смягчению некоторых требований, содержащихся в правительственном законопроекте «О цифровой валюте и цифровых правах». Депутаты выражают опасения, что чрезмерно строгие регуляторные меры могут спровоцировать монополизацию формирующегося рынка цифровых активов и привести к значительному оттоку инвесторов из России.

Предложенные правительством нормы, по мнению членов комитета, несут в себе риски создания барьеров для развития конкурентной среды. В частности, речь идет о положениях, касающихся лицензирования деятельности участников крипторынка, требований к капиталу и процедурам идентификации. Депутаты считают, что такие условия могут оказаться непосильными для небольших компаний и стартапов, что в конечном итоге ограничит количество игроков и приведет к доминированию крупных финансовых институтов.

В ходе обсуждения законопроекта, как сообщает РБК, члены комитета подчеркнули важность баланса между необходимостью защиты инвесторов и стимулированием инноваций. Они предлагают рассмотреть возможность введения более гибких регуляторных песочниц для новых проектов, а также поэтапного внедрения некоторых требований, чтобы дать рынку время на адаптацию. Особое внимание уделяется вопросам, связанным с трансграничными операциями и взаимодействием с международными криптоплатформами, где излишняя жесткость может изолировать российский рынок.

Смягчение регулирования, по мнению комитета, позволит сохранить привлекательность российского крипторынка для отечественных и зарубежных инвесторов, а также будет способствовать развитию отечественных блокчейн-технологий. Это особенно актуально в условиях глобальной конкуренции за лидерство в сфере цифровых финансов. Окончательное решение по поправкам будет принято после дальнейших консультаций и обсуждений на различных уровнях.

Что это значит для рынка РФ и СНГ?

Для участников крипторынка в России и странах СНГ, где часто ориентируются на российское законодательство, инициатива Комитета Госдумы является позитивным сигналом. Если предложения будут приняты, это может означать менее обременительные условия для ведения бизнеса, что потенциально снизит входной порог для новых компаний и расширит возможности для существующих. Майнерам и инвесторам это может обеспечить более стабильную и предсказуемую среду, уменьшая риски, связанные с внезапными и жесткими регуляторными изменениями. Смягчение регулирования может также способствовать притоку инвестиций и развитию инфраструктуры, что в долгосрочной перспективе благоприятно скажется на всем криптосообществе региона.