Адмирал Сэмюэл Папаро, глава Индо-Тихоокеанского командования США, охарактеризовал биткоин как «ценный компьютерный научный инструмент» для обеспечения национальной мощи и безопасности, подчеркнув его роль в кибероперациях.

Биткоин как стратегический актив: взгляд военного командования США

Адмирал Сэмюэл Папаро, возглавляющий Индо-Тихоокеанское командование США (INDOPACOM), выступил перед Комитетом Сената по вооруженным силам, где представил биткоин не как спекулятивный финансовый инструмент, а как «ценный компьютерный научный инструмент для проецирования силы». Это заявление, сделанное одним из высших военных чинов страны, подчеркивает меняющееся восприятие криптовалюты в контексте национальной безопасности и геополитического соперничества.

Выступление состоялось 21 апреля 2026 года в рамках слушаний по оборонному бюджету на 2027 финансовый год. Сенатор Томми Табервилл (республиканец от Алабамы) задал адмиралу Папаро вопрос о том, дает ли лидерство США в области биткоина преимущество перед Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе. В ответ Папаро заявил: «Биткоин — это реальность. Это одноранговая, не требующая доверия передача ценности. Все, что поддерживает все инструменты национальной мощи Соединенных Штатов Америки, идет на пользу».

Технологический потенциал биткоина в оборонной сфере

Адмирал Папаро акцентировал внимание на базовой компьютерной архитектуре биткоина, которая включает криптографию, блокчейн и протоколы Proof-of-Work. Он отметил, что эти протоколы «налагают больше затрат, чем просто обеспечение безопасности сетей», распространяясь на наступательные и оборонительные кибероперации. По его словам, биткоин обладает «невероятным потенциалом как компьютерный научный инструмент».

Такой подход к биткоину как к инструменту кибербезопасности имеет прецеденты в оборонных кругах. Майор Космических сил Джейсон Лоуэри, научный сотрудник Массачусетского технологического института по вопросам национальной обороны, на протяжении многих лет утверждает, что механизм Proof-of-Work биткоина способен сдерживать кибератаки, накладывая физические, энергетические издержки на противников. Это аналогично тому, как традиционные военные активы сдерживают физическую агрессию.

Важно отметить, что адмирал Папаро не стал давать конкретных законодательных рекомендаций в ходе открытого заседания, предпочтя представить их в письменном виде и более детально обсудить в закрытом формате.

Геополитический контекст и стратегическое соперничество

Вопросы сенатора Табервилла прямо связывали стратегию в отношении биткоина с конкуренцией великих держав. Сенатор напомнил, что ведущий монетарный аналитический центр Коммунистической партии Китая в прошлом году опубликовал исследование, посвященное биткоину как стратегическому активу. Отчет Международного валютного института Китая под названием «Аргументы в пользу биткоина как резервного актива» указывал на то, что биткоин переходит из категории спекулятивного инструмента в категорию стратегического резерва, что является сигналом пристального внимания Пекина к действиям США.

На фоне этих событий, 6 марта 2025 года президент Трамп подписал указ о создании Стратегического резерва биткоинов, пополняемого за счет BTC, конфискованных в рамках уголовных и гражданских дел. Белый дом распорядился не продавать государственные запасы биткоинов, рассматривая их как долгосрочные резервные активы. Советник по криптополитике Дэвид Сакс назвал это «цифровым Форт-Ноксом».

В марте 2025 года сенатор Табервилл совместно с сенатором Синтией Ламмис (республиканец от Вайоминга) выступил соавтором законопроекта BITCOIN Act, который предусматривает приобретение Министерством финансов одного миллиона BTC со временем, что сопоставимо с масштабом золотых резервов США.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Заявления адмирала Папаро и действия американских законодателей демонстрируют, что биткоин все чаще рассматривается не только как финансовый актив, но и как элемент национальной безопасности и геополитического влияния. Для майнеров и инвесторов из России и СНГ это означает, что фундаментальная ценность биткоина, основанная на его децентрализованной и криптографически защищенной природе, получает признание на самом высоком уровне. Потенциальное использование биткоина в качестве стратегического резерва или инструмента кибербезопасности может укрепить его позиции в долгосрочной перспективе, снижая волатильность и повышая его привлекательность как средства сохранения капитала. Кроме того, это подчеркивает важность развития собственных технологий и инфраструктуры в сфере блокчейна и криптовалют для обеспечения технологического суверенитета в условиях глобального соперничества.