Законодатели штата Колорадо представили новый законопроект, призванный заменить ранее принятый, но вызвавший широкую критику закон об искусственном интеллекте, стремясь ослабить давление на технологическую индустрию при сохранении мер защиты потребителей.

Что произошло

В начале мая 2024 года законодатели Колорадо предложили новый законопроект, который должен прийти на смену ранее принятому закону об ИИ. Оригинальный закон, подписанный губернатором Джаредом Полисом в мае 2024 года, должен был вступить в силу в августе 2026 года и стал одним из первых в США, регулирующих применение систем искусственного интеллекта. Он обязывал разработчиков и внедряющих ИИ-системы компании проводить оценку рисков и принимать меры для предотвращения дискриминации. Однако технологические компании и бизнес-ассоциации выразили серьёзную обеспокоенность, утверждая, что закон слишком широк, неясен и может задушить инновации, а также привести к значительному увеличению затрат на соответствие требованиям.

Контекст и предыстория события

Первоначальный закон Колорадо был принят на фоне растущих опасений по поводу потенциального вреда от систем искусственного интеллекта, включая алгоритмическую дискриминацию, нарушения конфиденциальности и распространение дезинформации. Штат стремился опередить федеральное регулирование, установив свои стандарты. Однако, формулировки закона, особенно касающиеся «высокорисковых» систем ИИ, оказались слишком расплывчатыми. Например, он требовал от компаний доказывать, что их системы не вызывают дискриминации, что является сложной задачей для сложных алгоритмов. Это вызвало опасения, что даже относительно безобидные ИИ-приложения могут попасть под строгие требования, что приведёт к уходу компаний из штата или отказу от разработки новых продуктов. Подобные инициативы по регулированию ИИ наблюдаются и в других юрисдикциях, например, в Европейском союзе с его AI Act, который также столкнулся с длительными дебатами и поправками перед окончательным принятием.

Реакция рынка

Реакция технологического сектора на первоначальный закон была преимущественно негативной. Многие компании, от стартапов до крупных корпораций, выразили опасения, что закон создаст чрезмерное регуляторное бремя. Они указывали на то, что требования к оценке рисков и прозрачности могут быть непомерно дорогими для малого и среднего бизнеса, а также замедлить темпы разработки новых продуктов. Представители индустрии активно лоббировали пересмотр закона, указывая на то, что его текущая форма может привести к «регуляторному арбитражу», когда компании будут предпочитать развивать ИИ в штатах с менее строгим регулированием. Предложение о новом законопроекте было встречено с осторожным оптимизмом, поскольку оно демонстрирует готовность законодателей к диалогу и адаптации правил к реалиям быстро развивающейся отрасли.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Хотя регулирование ИИ в Колорадо напрямую не влияет на российских майнеров и криптоинвесторов, оно служит важным прецедентом в глобальной дискуссии о регулировании новых технологий. Для российских майнеров, работающих на промышленных площадках в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где тарифы на электроэнергию составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, стабильность и предсказуемость регулирования являются ключевыми. Аналогично, инвесторы в криптоактивы, оперирующие на фоне курса рубля к доллару около 90-95 ₽ за $1 по курсу ЦБ РФ, ценят чёткие правила игры. Неопределённость в регулировании, как показал пример Колорадо, может отпугивать инвестиции и замедлять развитие. В России, где законодательство о майнинге находится в процессе доработки (например, через реестр майнеров ФНС и ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах»), опыт Колорадо подчёркивает важность диалога между регуляторами и индустрией. По нашим наблюдениям, отсутствие чётких и сбалансированных правил может привести к оттоку капитала и замедлению внедрения передовых технологий, что в конечном итоге скажется на конкурентоспособности отрасли. Практический вывод для российского майнера или инвестора заключается в том, что регуляторные риски всегда должны учитываться при планировании долгосрочных стратегий, будь то выбор хостинга в Сибири или инвестиции в новые криптопроекты.

Пересмотр закона об ИИ в Колорадо демонстрирует сложность регулирования быстро развивающихся технологий. Поиск баланса между защитой потребителей и стимулированием инноваций остаётся ключевой задачей для законодателей по всему миру, включая Россию, где формирование правовой базы для цифровых активов и ИИ продолжается.